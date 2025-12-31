Statočne bojovali, no smrť bola silnejšia! Tieto osobnosti nás opustili v roku 2025

BRATISLAVA - Smutná bilancia roku 2025. Niektoré osobnosti majú život už za sebou… Zostalo po nich len prázdno a bolesť v duši.
Táňa Radeva (†31.1.2025)
Na konci januára obletela Slovensko veľmi smutná správa o smrti Táne Radevy, ktorú mohli diváci poznať napríklad zo seriálov Ordinácia v ružovej záhrade či Búrlivé víno. Herečka odišla z tohto sveta veľmi nečakane vo veku 67 rokov. Večne usmiata, milá, láskavá kolegyňa – tak si ju pamätali kolegovia. O jej súkromí sa toho veľa nevedelo, v roku 2013 však otvorene prehovorila o svojom boji so zákernou rakovinou, ktorú sa jej vtedy podarilo poraziť.
Ján Zachar (†6.2.2025)
6. februára zomrel vo veku 70 rokov po dlhej a ťažkej chorobe filmový, televízny a divadelný herec Ján Zachar, syn režiséra, herca a kostýmového i scénického výtvarníka Karola Zachara. V divadle zanechal aj hudobnú stopu, autorsky spolupracoval s Jarom Filipom. Dokázal sa realizovať i výtvarne - pre inscenáciu Malá čarodejnica navrhol a zhotovil bábky. Neskôr v 80. rokoch pôsobil aj na javisku Radošinského naivného divadla. Účinkoval aj vo filmoch a v televízii.
Dušan Giertl (†22.2.2025)
Tretí februárový víkend zasiahla slovenskú hudobnú scénu správa o náhlom úmrtí Dušana Giertla, ktorý v minulosti pôsobil v skupinách Ventil RG, Limit Mira Žbirku, Modus či Salco. Hudobník, ktorý mal za sebou spolupráce so známymi menami ako Ján Baláž či Vašo Patejdl zo skupiny Elán, zomrel 22. 2. 2025.
Josef Zíma (†6.3.2025)
Spevák a herec zomrel vo veku 92 rokov 6. marca, s pohrebom sa však kvôli neprítomnosti členov rodiny čakalo do 21. marca. Legendárny princ Radovan z rozprávky Princezná so zlatou hviezdou mal problémy s nohami už desiatky rokov. Asi od roku 2012 ho trápila nepriechodnosť ciev, kvôli čomu na prelome rokov 2018 a 2019 strávil v nemocnici niekoľko týždňov. V októbri 2024 obletela médiá informácia, že mu lekári chcú amputovať nohu. Herec však o takomto kroku nechcel ani počuť. No najhoršie obavy českej legendy sa predsalen naplnili a v novembri mu nohu amputovali. Odvtedy bojoval Josef Zíma so zdravotnými problémami.
Štefan Kvietik (†21.3.2025)
Smrť vynikajúceho herca Štefana Kvietika zasiahla celé Slovensko. Zomrel 21. marca vo veku 90 rokov. Kvietik patril k legendám slovenského herectva, no na divadelných doskách sa neobjavoval už 30 rokov. Na rozdiel od mnohých kolegov sa on rozhodol nehrať v divadle do posledného dychu, ale odišiel už v 60-ke. Posledná rozlúčka sa konala v Dóme sv. Martina v Bratislave.
Mariana Grznárová (†23.3.2025)
Vo veku nedožitých 84 rokov zomrela slovenská prozaička, poetka a autorka literatúry pre deti Marianna Grznárová. Najväčší úspech dosiahla rozprávkovou knihou Maťko a Kubko.