Na lekára sa nečaká len na Slovensku: FOTO z Británie, pacienti si postáli vyše hodinu v lejaku

LONDÝN/BRATISLAVA - Dostať sa na Slovensku k lekárovi-špecialistovi býva niekedy na veľmi dlhé lakte. Na sociálnych sieťach sa nájde viacero nelichotivých príspevkov o tom, ako to pri takýchto návštevách chodí. Ak chcete, aby vás vyšetrili ešte v daný deň, musíte pomaly prespávať pred zdravotníckym zariadením, nech sa vám "ujde" časenka. Pacienti, alebo ich rodinní príslušníci, v neskorých nočných hodinách za akéhokoľvek počasia stoja a čakajú, aby sa dostali na rad, keďže doktor berie iba vymedzený počet pacientov. Dojem, že ľudia na "vyspelom" Západe na tom musia byť lepšie, je však niekedy mylný.

Joanne Bucklandová z Wellingboroughu v anglickom grófstve Northantshire zdieľala fotografiu približne 20 pacientov stojacich v daždi pred zdravotníckym zariadením Queensway Medical Center. Žena, ktorá býva oproti, tvrdí, že ľudia pred ním čakajú viac ako hodinu, kým ho otvoria, aby mali istotu, že ich lekár vyšetrí.

Zdroj: FB/Joanne Buckland

Joanne sa sem prisťahovala približne pred rokom a potom, čo nedávno nafotila spomínané zabery, podľa portálu MailnOnline uviedla, že pôjde k lekárovi len vtedy, ak to bude „absolútne nevyhnutné“.

„Bývam naproti a každý deň vidím ľudí stáť vo fronte. Je to smiešne, myslia si, že budú čakať vonku za každého počasia. Bývala tam lavička, ale už nie je. Ľudia začínajú prichádzať okolo 6.45 h. a čakajú tam až do 8.00 h., aby sa dostali dovnútra a potom znova počkali, než sa dostaví recepčná," vysvetlila Joanne.

Zdroj: FB/Joanne Buckland

Komentáre pod fotografiami sa veľmi nelíšia od toho, čo hnevá aj Slovákov. Ľudia by chceli, aby viac financií prúdilo práve do zdravotníctva a čo je ešte dôležitejšie, aby bol k dispozícii kvalifikovaný personál. Niektorí si myslia, že počet lekárov je jednoducho príliš nízky a nestihajú vybaviť toľko pacientov. Rovnaké to pritom je aj v iných mestách, kde si ľudia tiež na vyšetrenie počkajú.