Škandál! Češka poslala svoje deti (2, 4) na Slovensko taxíkom: Teraz prehovorila, čo sa stalo

Podľa médií vysadila taxikárka deti u ženy, ktorú považovala za ich babičku. Žena kontaktovala úrady. Súrodenci potom skončili v špecializovanom zariadení na východe Slovenska určenom pre neplnoletých, ktorí sú nájdení bez sprievodu. Podľa hovorkyne ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Jany Lukáčovej ide o ojedinelý prípad svojho druhu v histórii.

Zdroj: TV JOJ

TV JOJ našla matku chlapčeka a dievčatka v pondelok v Turzovke. Vyrastala v českom Moste u otca, ktorý mal slovenskú manželku. "Pretože mi umrel otec, prišli sme sem na Slovensko. Tu žila žena, ktorá žila ešte s mojím otcom," prehovorila Zdeňka. Vtedy už mala dcérku a na Kysuciach potom začala žiť s mužom, s ktorým má synčeka. Dvojica sa však nepohodla a mladú ženu prichýlil jej nový priateľ v Karvinej. Ale jedine bez detí. Preto ich vraj posadila do taxíka a poslala k chlapčekovej starej mame. Dodala, že nechcela, aby trpeli.

Tu sa však jej plán značne skomplikoval. Chlapčekov otec je vo väzení a babka mala strach deti u seba nechať. "Sa mi vyhrážala, aby som si tie deti nechala ja a aby som sa o ne starala. Ja som sa bála, že na mňa urobí podvod, že si ich zoberiem a ona ma pôjde udať za únos," vysvetlila.

Zdroj: TV JOJ

Deti sú stále v zariadení. Záujem o ne prejavil brat matky, no každý, kto si ich bude chcieť prevziať do svojej starostlivosti, bude musieť mať rozhodnutie súdu. To znamená, že súd bude musieť znovu rozhodnúť o zmene starostlivosti, čo platí aj pre matku, ak by o ne znova prejavila záujem. Polícia vedie trestné stíhanie pre trestný čin odloženia dieťaťa. Úrady zatiaľ nevedia povedať, ako dlho deti zostanú na Slovensku.