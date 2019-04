Chlapčeka zrazil na dovolenke motorkár: Potrebovali odletieť skôr, reakcia aeroliniek ich šokovala

Tylerov brat potreboval urýchlene odísť z Thajska o deň skôr, pretože eho syna zrazila motorka a zranila ho. Letecká spoločnosť Delta však ponúkla obom náhradné letenky v business triede za 8700 (cca 7700 eur).

This is him after being treated from getting hit by a motorcycle and before being moved into a taxi, then out of a taxi, carried through and airport and going through security, and then told no at the gate that he can’t board the plane. pic.twitter.com/GmgNIy9pSf — Tyler “Postums” Davis (@343Postums) 13. apríla 2019

Rodina si celý výlet rezervovala cez Deltu a jej obchodných partnerov. Išlo o týždňovú dovolenku v Thajsku, ktorá sa však vôbec nevyvinula dobre. "Delta sa pokúšala zohnať let, ale opuch synovcovej nohy bol príliš veľký na to, aby vycestoval," vysvetlil Davis. Museli preto čakať, kým noha trochu neodpuchne. V tom čase už aerolinky nevedeli zariadiť, aby leteli lietadlom partnerskej spoločnosti, kde bolo desať voľných sedadiel zo Šanghaja do Ameriky.

They booked the whole trip with Delta and Delta partners initially. It was a week long vacation in Thailand. But due to my nephew getting hit by a motorcycle, they had to change flights to get back home. Delta tried to get a flight - but swelling was too high to travel. — Tyler “Postums” Davis (@343Postums) 13. apríla 2019

Ľudia na sociálnych sieťach sa nevedia dohodnúť, kto je v tomto prípade na vine. Niektorí si myslia, že letecká spoločnosť mala urobiť viac. "Je to šialené! Keď som si v roku 2010 zlomil nohu, Delta mi ponúkla let do Paríža úplne zdarma," napísal jeden užívateľ. Iní toľko sympatií neprejavili a tvrdili, že postup Delty je správny. "V živote sa deje veľa vecí, súcitíme s chlapcom, ale ak zameníte letenku, zvlášť medzinárodnú, je jasné, že to bude stáť veľa peňazí," vyjadril svoj názor užívateľ Twitteru. Rozporuplný prípad okomentoval aj hovorca aeroliniek. "V súčasnosti skúmame podrobnosti, aby sme lepšie porozumeli tomu, čo sa stalo," uviedol.