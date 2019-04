Mladík cestoval na lyžovačku do Talianska, zažil niečo neskutočné: O tomto snívajú mnohí z nás

VILNIUS - Istého Litovčana na ceste do Talianska za lyžovaním príjemne prekvapilo, že sa na palube lietadla ocitol úplne sám, bez ďalších spolucestujúcich. Bol jediným pasažierom v lietadle typu Boeing 737-800. Príhoda zaujala agentúru AP.

Litovčan Skirmantas Strimaitis cestoval z litovského hlavného mesta Vilnius do severotalianskeho mesta Bergama v polovici marca. Lietadlo, ktoré zvyčajne pojme 188 ľudí, mal celé len pre seba. Spoločnosť na palube mu robili dvaja piloti a päť členov palubného personálu. Strimaitis uviedol, že let, ktorý trval viac ako dve hodiny, bol "jedinečný zážitok na celý život".

Cestovná agentúra Novaturas uviedla, že si lietadlo prenajala, aby z Talianska prepravila do vlasti skupinu turistov, a ponúkla do predaja aj letenky pre spiatočný let, aby sa lietadlo nevracalo prázdne. Kúpil si ju však jediný človek.

Aerolinky sa v súčasnosti stretávajú so zákazom letov všetkých lietadiel Boeing typu 737 MAX, čo je najnovšia verzia Boeingu 737. Firma ich nepúšťa do prevádzky po tom, čo v marci a vlani v októbri havarovali dve lietadlá tohto typu.