Letecké nešťastie v Macedónsku: V hornatom teréne sa zrútilo lietadlo so štyrmi Bulharmi

Keďže však ide o ťažko prístupný zasnežený terén v pohorí Jakupica, záchranári sa na miesto havárie dostanú až v stredu. V lietadle podľa Ilievskeho cestovali štyria Bulhari, ktorí leteli z mesta Ochrid na severe Severného Macedónska do bulharskej metropoly Sofia.

Pilot ešte krátko pred haváriou kontaktoval stredisko letovej kontroly s tým, že sa lietadlo dostalo do silnej turbulencie a požiadal o možnosť medzipristátia v severomacedónskej metropole Skopje. Krátko nato si to však rozmyslel a informoval, že letí podľa pôvodného plánu až do Sofie.