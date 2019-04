Lietadlo Egyptair sa zrútilo do mora, 66 mŕtvych: Experti odhalili príčinu, nemalo vôbec vzlietnuť

Zdroj: egypt army

KÁHIRA/PARÍŽ - Lietadlo spoločnosti EgyptAir, ktoré sa zrútilo pri ceste z Paríža do Káhiry do Stredozemného mora, neprešlo náležitou údržbou a nemalo vôbec vzlietnuť. Uvádza to expertná správa, ktorú zadalo na vypracovanie francúzske ministerstvo spravodlivosti. Nešťastie sa stalo v roku 2016 a o život pri ňom prišlo 66 ľudí.