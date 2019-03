Rodičia si všimli, že ich syn (3) sa čudne usmieva: Zostáva mu rok života, pozor na tieto príznaky!

Rodičia Wesley Lacey a Rebecca Oldhamová sa domnievali, že čudesná grimasa na tvári ich synčeka Jacka je obyčajný úsmev. Vyzerala ako krivý úškrn a keď sa chlapček smial, vyzeralo to, akoby sa smial len jednou polovicou tváre. Keď ale u neho spozorovali aj šklbanie v oku a zlú orientáciu v priestore, rozhodli sa zájsť k lekárovi. Séria vyšetrení odhalila zdrvujúcu skutočnosť - Jack trpí difúznym póntskym gliómom. Podľa prognóz mu nezostáva viac ako rok života.

"S tou správou nám do života prišla temnota. Nedokážem si ani len predstaviť, že tu jedného dňa nebude," povedal Wesley. Príznaky u jeho syna sa objavili v priebehu posledného mesiaca a neboli príliš viditeľné. No bolo ich viac, rodičia si to dali dokopy a začali tušiť, že niečo nie je v poriadku.

Odkedy lekári stanovili diagnózu, Jack podstúpil biopsiu a liečbu potrebnú na vyliečenie rakoviny. "Náš konzultant nám povedal, že v prípadoch tohto typu nádoru sa smrť dostaví do šiestich mesiacov. Ak pacient prijme liečbu pozitívne, môže mu zostať rok života," doplnil Lacey. Podľa neho je priam šialené, že symptómy sa stali zreteľné iba pred štyrmi týždňami, pritom lekári tvrdia, že nádor rástol niekoľko mesiacov bez akýchkoľvek príznakov. Jackova rodina sa v súčasnosti snaží, aby si chlapec svoje posledné mesiaca života užil naplno.