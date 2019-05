Karolina (21) milovala umelé nechty: Lekárovi stačil pohľad na jej prst a vedel, že je zle

NEW YORK - Mladá kráska (21) zo Chicaga má za sebou najhoršie dni svojho života, keď sa ukázalo, že škvrna na jej nechte je príznakom tej istej smrtiacej rakoviny, ktorej podľahol aj známy spevák Bob Marley. Karolina Jasko si v roku 2016 počas návštevy nechtového salóna všimla na svojom palci tenkú čiernu čiaru, ale nevyhľadala odbornú pomoc, až pokým jej prst neočervenel a nezačal napúchať.

Lekár okamžite poslal tkanivo na biopsiu a Karolina sa z výsledkov dozvedela, že trpí jedným z najzriedkavejších podtypov rakoviny kože. „Bolo to ohromujúce, pretože všetko sa stalo tak rýchlo. Bolo to také desivé," uviedla pre the Today show.

Zdroj: FB/Karolina Jasko

Podľa odborníkov sú podobné prípady na vzostupe a majú súvislosť so zvyšujúcou sa popularitou gélových manikúr, pri ktorých bývajú ruky vystavené škodlivému ultrafialovému žiareniu.

Karolina, ktorá sa stala Miss Illinois 2018, priznala, že kedysi bola oddanou návštevníčkou nechtových salónov. Pripustila, že si akrylové nechty tvrdené UV svetlom dával robiť raz či dvakrát do mesiaca niekoľko rokov.

Zdroj: FB/Karolina Jasko

Minuloročná kráľovná krásy dodala, že vlastne infekcia jej zachránila život po tom, čo ju priviedla k lekárovi, a dodala: „Stále nevedia, odkiaľ sa vzala. Keby som čakala dlhšie a neprišla s tým, pravdepodobne by sa melanóm rozšíril."

Lekári Karolinu varovali, že jej budú musieť amputovať celý palec, ale nakoniec sa im ho podarilo zachrániť. Namiesto toho jej odstránili iba nechtové lôžko a kožným štepom pokryli uvedenú časť prsta.

Zdroj: FB/Karolina Jasko

Doktor Vishal Patel, riaditeľ programu kožnej onkológie na Univerzite Georga Washingtona, uviedol, že je to ako solárium pre ruky. „Videli sme veľa pacientov, ktorí majú nielen melanómy, ale všetky typy rakoviny kože okolo končekov prstov a pokožky,“ vysvetlil.

Hlavným príznakom rakoviny nechtov je pigmentovaný vertikálny pruh na nechtovom lôžku. Lekári varovali časté návštevníčky nechtových salónov, aby si aplikovali opaľovací krém predtým, než si dajú urobiť manikúru tvrdenú UV žiarením. To isté platí aj pre vodičov, ktorí pravidelne podnikajú cesty na dlhé vzdialenosti. Aj ich ruky sú totiž vystavené nebezpečenstvu.