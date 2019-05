Rodičia ukončili chemoterapiu chorého synčeka (3): Namiesto liekov bylinky tvrdá dohra

GEORGETOWN - V USA sa momentálne pretriasa príbeh trojročného Joshuu „Noah“ McAdamsa, pretože jeho rodičia odmietli, aby podstúpil chemoterapiu. Postoj matky a otca vyhodnotili úradníci ako zanedbanie starostlivosti, začali pátrať po celej rodine a rodičov zatkli. Verejnosť sa tak rozdelila na dva tábory a rozvírili sa diskusie o tom, či bol zákrok úradov adekvátny a do akej miery majú rodičia právo rozhodovať o vlastných deťoch.

Rodičia Joshuu „Noah“ McAdamsa (3) sa postarali o jeho nechcenú popularitu potom, ako 22. apríla odmietli chemoterapiu na liečbu jeho lymfoblastovej leukémie. Matka Taylor Bland-Ballová (22) a otec chlapca Joshua McAdams (27) sú totiž presvedčení o tom, že ich syn sa dokáže zotaviť zmenou stravy a užívaním prírodných liečiv, vitamínov a byliniek. Lenže lekári na Floride majú iný názor a v postoji rodičov vidia ohrozenie vlastného dieťaťa. Preto zalarmovali políciu, ktorá našla rodinu v meste v Georgetowne v Kentucky vzdialenom viac ako 1300 kilometrov od ich domova v Tampa Bay.

Pátranie bolo sprevádzané upozorňovaním, že ide o nebezpečných ozbrojených zločincov. Dôvodom bol fakt, že Joshua mal opletačky s políciou už v roku 2016. Vtedy išlo o podozrenie z domáceho násilia páchaného práve na manželke a synovi, ktorý mal vtedy iba 1 rok. Obvinenia sa však nepotvrdili.

Informáciami o postoji matky k liečbe je zaplavená sociálna sieť, pretože sa prezentovala najmä ako zástankyňa alternatívnej liečby. Na začiatku apríla zverejnila, že jej synčekovi diagnostikovali akútnu lymfoblastovú leukémiu a už 16. apríla uviedla, že nemá v tele žiadne rakovinotvorné bunky. Jeho výsledky sa vraj zlepšili najmä potom, ako mu zmenila stravu a podávala mu rozmarín, šupku z grapefruitu a B komplex. Ako dôkaz zverejnila fotografiu, na ktorej drží usmiaty Noah v ruke kus ovocia.

„Máme za sebou dve kolá chemoterapie. Dieťa musí absolvovať liečbu Vinkristínom, inak by vás naháňali úradníci,“ uviedla Taylor na Facebooku. Doteraz nie je známe, z čoho matka vydedukovala, že chlapček je už zdravý, pretože nemocnica Johns Hopkins All Children's Hospital, kde sa liečil, odmieta celú situáciu akokoľvek komentovať. V každom prípade sa rodičia 22. apríla rozhodli, že ich syn nebude pokračovať v liečbe a odišli z Kalifornie. Ignorovali aj to, že dieťa má v ruke zavedenú kanylu. Po ich zadržaní čakajú na svoj verdikt vo väzbe a ich syn Joshua je už pod dohľadom sociálnych pracovníkov, lekárov a policajtov.

Prípad rozdelil verejnosť na dva tábory. Kým jedna časť označila postoj úradníkov za neprimeraný, iní sú presvedčení o tom, že neodborný postoj môže chlapčekovi v jeho situácii iba zhoršiť stav. „Z čoho vyhodnotili, že dieťa je v priebehu niekoľkých dní v poriadku?“ pýta sa jedna z užívateliek sociálnej siete. „Presadzovať alternatívny spôsob liečby nie je zločin, keď sú rodičia o nej presvedčení, mali by dostať šancu,“ oponujú ďalší. Dokonca už bola vyhlásená aj kampaň na podporu rodiny, v ktorej sa vyzbieralo viac ako 8 000 dolárov (cca 7 130 eur).