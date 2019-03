Dobrá správa pre pracujúcich rodičov: Rezort práce zvažuje návrat k vyššiemu príspevku

BRATISLAVA - Ministerstvo práce a sociálnych vecí zvažuje, že opätovne zavedie vyššiu sumu rodičovského príspevku pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Branislav Ondruš. To, či sa zvýši rodičovský príspevok, alebo sa obdobie poberania materskej dávky predĺži na jeden rok, však podľa Ondruša ešte nie je definitívne rozhodnuté.

"Stále sú v hre obe možnosti, zvažujeme aj predĺženie materskej, ale takisto aj zvýšenie rodičovského príspevku," povedal. Pri predĺžení materskej dovolenky by bol podľa Ondruša negatívny dopad na rozpočet Sociálnej poisťovne ročne na úrovni 120 miliónov eur. "V prípade rodičovského príspevku to závisí od toho, na akú výšku by sa zvýšil rodičovský príspevok," dodal štátny tajomník rezortu práce.

Vyššiu sumu rodičovského príspevku pre nepracujúcich rodičov detí do dvoch rokov veku, ktorí pred rodičovskou dovolenkou pracovali, zaviedla od začiatku roka 2010 vtedajšia ministerka práce a sociálnych vecí Viera Tomanová. Jej nástupca Jozef Mihál však od začiatku roka 2011 dve úrovne rodičovského príspevku zrušil a namiesto 256-eurového rodičovského príspevku pre nepracujúcich rodičov detí do dvoch rokov veku a 164,22-eurového príspevku pre ostatných rodičov zaviedol jednotnú sumu príspevku vo výške 190,1 eura s tým, že umožnil poberateľom rodičovského príspevku pracovať.

Rodičovský príspevok sa od 1. januára tohto roka zvýšil o 6 eur na 220,70 eura mesačne. Rodičia môžu rodičovský príspevok dostávať do troch rokov veku dieťaťa, pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa do jeho šiestich rokov. Suma materskej dávky od začiatku roka 2017 stúpla zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Táto dávka, ktorú v súčasnosti vypláca Sociálna poisťovňa spravidla 34 týždňov, tak pri tohtoročnom hrubom zárobku do 1 908 eur dosahuje úroveň čistej mzdy, ktorú mala osoba pred odchodom na materskú dovolenku.