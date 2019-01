Toto je vraj najjednoduchšia diéta: Stačí dodržiavať jedinú vec a schudnete

Thomsonová rozdelila potraviny do štyroch kategórií a zároveň uvádza, koľko porcií môžete jesť z každej z nich. Pokiaľ budete dostatočne disciplinovaní a dodržíte jej postup, tak už v priebehu dvoch týždňov odľahčíte svoje telo o päť kilogramov. Ide o dodržiavanie tzv. programu Color Fast Reset, ktorý kategorizuje potraviny do zelenej, ružovej, modrej a červenej kategórie. Váš jedálniček by mal na základe pozostávať z ôsmich porcií zelených potravín, troch porcií ružových a jednej porcie modrých potravín zaradených ku každému jedlu. Porciu červených potravín by ste mali vynechať alebo si ju dopriať len veľmi výnimočne. A aké potraviny sú zastúpené v jednotlivých kategóriach?

ZELENÉ POTRAVINY

Do tejto skupiny patrí ovocie, zelenina a strukoviny. Zelené potraviny si nemusíte vážiť a môžete ich zjesť s každou porciou. Mali by ste sa však vyhýbať sušenému ovociu. Thomsonová odporúča sedem až osem porcií zelených potravín denne a z toho aspoň jednu porciu s každým jedlom.

Zdroj: Getty Images

RUŽOVÉ POTRAVINY

Ide o zemiaky, chlieb, cestoviny a iné obilniny. S týmito potravinami buďte opatrní a siahnuť po nich by ste mali maximálne trikrát denne. Tým, čo potrebujú schudnúť viac, odborníčka odporúča, aby sa im vyhýbali úplne. A keď už chlieb, tak ražný, celozrnný alebo kváskový. Dovolené sú aj sladké zemiaky, tmavá zeleninová ryža, quinoa a kuskus.

Zdroj: Getty Images

MODRÉ POTRAVINY

Reč je o mliečnych výrobkoch, mäse, rybách, orechoch a semenách. Mäsová porcia by mala mať hmotnosť od 110 g do 270 g. Na ťažké korenené mäsá zabudnite a pri jedlách typu chilli radšej pomer mäsa znížte a nahraďte ho zeleninou. Modré potraviny by mali byť zahrnuté v každom jedle, pretože tlmia hlad, dlho vydržíte sýti a nebudete mať potrebu vyhľadávať ďalšie jedlo.

Zdroj: Getty Images

ČERVENÉ POTRAVINY

Tieto zahŕňajú cukor, polotovary a alkohol. Pokiaľ sa chcete zbaviť nadbytočných kíl, na túto kategóriu radšej zabudnite. Príležitostným pohárom vína alebo dezertom ale nič nepokazíte. Thomsonovej režim v podstate striktne nezakazuje žiadne potraviny, ale je zameraný na udržanie vyváženej hladiny cukru v krvi a podporu zdravia čriev.