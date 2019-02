Tipy, ako sa dožiť dlhého veku: Ak sa nimi začnete riadiť, vaše zdravie sa radikálne zmení

RÍM - Nikdy nie je príliš neskoro na to, aby sme sa pokúsili zvýšiť svoje šance na dlhý život prežitý v duševnej i telesnej pohode. Tu je niekoľko rád, ako to dosiahnuť, píše taliansky denník Corriere della Sera.

Cvičenie pomáha udržať si mladšie srdce. Aby sme si zachovali po celý život zdravé srdce, je vždy dobre už od mladosti vyvíjať pravidelnú fyzickú aktivitu. Ale nie je nikdy neskoro. Štúdie z posledných rokov ukázali, že môžeme urobiť veľa pre naše srdce, aj keď začneme s fyzickou aktivitou v strednom veku. Šesť rokov pravidelného cvičenia stačí na to, aby sa o tretinu znížilo riziko srdcovej nedostatočnosti.

Zdroj: pexels.com

Udržujte dobré vzťahy s okolím a venujte sa sexu. Pestovanie sociálnych väzieb je spojené s pozitívnymi emóciami a nesie so sebou početný úžitok pre zdravie. Nevzdávajte sa sexu. Štúdie preukázali, že ľudia, ktorí aj v starobe zostávajú sexuálne aktívni, žijú dlhšie. Sex prispieva k uvoľňovaniu oxytocínu, jedného z hormónov šťastia, znižuje stres a krvný tlak a lepšie sa po ňom spí.

Ak chcete žiť dlhšie, musíte odpočívať a spať. Spánok regeneruje, chráni imunitný systém a pomáha predchádzať Alzheimerovej chorobe. Dospelí by mali spať sedem až osem hodín. Štúdie preukázali, že nedostatok spánku súvisí s výskytom obezity, srdcových chorôb a depresiou. Tiež chronický stres zvyšuje riziko infarktu a mŕtvice. Štúdia Kalifornskej univerzity ukázala, že ženy, ktoré boli chronicky vystavené stresu, mali výrazne nižšiu hladinu hormónu, ktorý je zrejme zapojený do procesu starnutia, než tie, ktoré žili spokojnejšie.

Zdroj: gettyimages.com

Choďte rýchlo a neseďte. Každodenná rýchla prechádzka by mala byť pravidlom. Ak celý deň sedíte, môže to viesť k mnohým komplikáciám, ako je degenerácia svalov, problémy s nohami či spomalenie mozgových funkcií. Bohužiaľ dnes to sú práve mladí ľudia, kto väčšinu času sedia. S tým súvisí nadváha a obezita.

Chodievajte na preventívne prehliadky. Tie môžu život predĺžiť, pretože môžu včas odhaliť chorobu, najmä pokiaľ ide o nádory. Zachytí tiež vysoký cholesterol, cukrovku či vysoký krvný tlak.

Zdroj: Getty Images

Hrajte tenis, lebo predlžuje život. Štúdia realizovaná na 80-tisíc osobách, ktorú zverejnil British Journal of Sport Medicine, ukázala, že tenis, ale aj bedminton či squash znižujú riziko úmrtia o 47 percent. Jedna dánska štúdia hovorí o tenise ako o elixíre života.

Podľa početných vedeckých výskumov môže "inteligentné" obmedzenie prísunu kalórií spomaliť proces starnutia a pomáhať imunitnému systému. "Náš organizmus veľmi dobre toleruje obmedzenia v jedle aj pôst," vysvetľuje profesor Stefano Erzegovesi z nemocnice Svätého Rafaela v Miláne. "Odľahčenie nášho jedálnička oživuje genetické mechanizmy, ktoré používali naši dávni predkovia, aby prežili obdobie nedostatku. Gény, ktoré sa takto aktivujú, sú rovnaké ako tie, ktoré regulujú proces starnutia. Pôsobia dvoma spôsobmi: redukujú zápaly a aktivujú faktory rastu a obnovy buniek," hovorí. Stačí jednodňový pôst a v mozgu sa vytvoria nové neuróny a náš organizmus zaujme pozíciu sebaobrany: zlepšuje imunitné reakcie, spomaľuje rast nádorov (aspoň u myší), znižuje zápaly.

Zdroj: thinkstockphotos.com

Hydratujte pleť, bez toho aby ste ju poškodili, a dodávajte jej nevyhnutnú výživu. Správna hydratácia, či už pomocou peelingu alebo dodávaním molekúl ako je kolagén alebo kyselina hyaluronová, je základom pre vypätú a žiarivú pokožku bez vrások.

A samozrejme jedzte zdravo, dávajte prednosť stredomorskej diéte a čerstvým produktom, priemyselne spracované pokrmy obmedzujte. Nezabúdajte dostatočne piť, predovšetkým vodu, a obmedzte alkoholické nápoje. Dobré je tiež dopriať si trochu kofeínu, ale len v káve.