PARADOX dnešného stravovania očami expertov: Nikto nie je bez chyby, v TOMTO mali naše babičky pravdu

Niektorí mladí ľudia zostávajú často verní stredomorskej diéte, ale nemožno poprieť, že od nej mnohí odstupujú. Potvrdzujú to okrem iného údaje získané v rámci informačnej kampane o životnom štýle. Viac ako 27.000 osobám bol predložený dotazník, v ktorom mali odpovedať, čo jedia počas dňa a počas týždňa. Výsledky, analyzované inštitútom Censis, ponechávajú len málo priestoru pre pochybnosti: od stredomorskej stravy odstupujeme a iba olivový olej je konzumovaný v dostatočnej miere, zatiaľ čo ostatné výrobky typické pre stredomorskú stravu, ako sú zelenina a ryby, strukoviny a cestoviny, sú na ústupe.

Dôvody sú podľa expertov rozmanité, počnúc tým, že máme nedostatok času na prípravu pokrmov, čo nás vedie k tomu, že konzumujeme hotové jedlá, a končiac novými tendenciami v stravovaní, ktoré nemusia byť zdravé. Nech už sú dôvody akékoľvek, je zrejmé, že v snahe jesť zdravo upúšťame od zásadných princípov. A dokonca sme presvedčení, že robíme dobre: ​​ak porovnáme individuálne zvyky pri stole, ukazuje sa, že väčšina ľudí je voči sebe dosť zhovievavá a myslí si, že je oveľa lepšie, než tomu je v skutočnosti.

Zdroj: Getty Images

Málo rýb, veľa cukru a soli

„Je to paradox dnešného stravovania. Dostatok jedla spolu so zmenou zvykov a životného štýlu ochudobnil konzumáciu a viedol k tomu, že upúšťame od jednoduchých jedál, ktoré patria k stredomorskej tradícii,“ uvádza Michele Carruba, riaditeľ Centra pre štúdium a výskum obezity pri milánskej univerzite .

Údaje inštitútu Censis ukazujú, že riziková je najmä najkrehkejšia populácia: deti, tehotné ženy a seniori. Deti dnes napríklad jedia veľmi málo rýb, ktoré by mali konzumovať aspoň dvakrát týždenne aj vo veku do troch rokov (dobré sú stredomorské ryby, ale aj mrazené, predovšetkým zo subarktických oblastí, kde je more menej znečistené). Deti naopak jedia veľa soli a cukru, pečiva a múčnych výrobkov vôbec, ktoré sa často v hojnej miere dávajú najmenším. Chybou je považovať ich za dospelých v miniatúre: až do troch rokov majú odlišný metabolizmus a trávenie.

Zdroj: gettyimages.com

Nikto nie je bez chyby

Na základe údajov o konzumácii je možné zoradiť Talianov do piatich profilov, z ktorých nijaký nie je dokonalý. Dokonca robia chyby aj ženy, ktoré venujú viac pozornosti svojmu zdraviu. Napríklad štyridsiatničky, ktoré stále držia diétu (31 percent opýtaných), cvičia a jedia ryby, biele mäso a strukoviny a sú presvedčené, že prijímajú dostatok zeleniny, no v skutočnosti ju konzumujú málo. Skôr dodržiavajú nevyvážené diéty s prebytkom proteínov a nedostatkom celozrnných výrobkov.

Tiež vyznávači zdravého životného štýlu (22 percent opýtaných) a ľudia stravujúci sa striedmo (14 percent), ktorí sú väčšinou už v pokročilom veku, sa domnievajú, že žijú zdravo, ale v skutočnosti to tak nie je. Lepšie na tom nie sú ani muži, počnúc všežravcov (14 percent opýtaných) až po mladých ľudí, ktorí sa v jedle neobmedzujú (18 percent). Tí prví často jedia príliš veľa strukovín, pečiva a mäsa, ale zriedka si dajú rybu, mliečne výrobky a vajcia, zatiaľ čo tí druhí jedia všetkého veľa, ale takmer nikdy ryby, a často si doprajú alkoholické nápoje a sladkosti. Všetci teda musíme zmeniť svoje zvyky a vrátiť sa k pôvodnej stredomorskej diéte, akou sa riadili naše babičky.