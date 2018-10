Dievčina (20) sa rozišla s frajerom: To, čo jej urobil, by nepriala ani najhoršiemu nepriateľovi

Pred rokom sa Kayla stretla so svojim vtedajším priateľom, aby mu oznámila, že sa s ním rozchádza. Seth ju presviedčal, aby pri ňom zostala, čo Kayla odmietla. V dôsledku žiarlivostného záchvatu, keď ho odmietla pobozkať, sa k nej naklonil a uhryzol ju do pier. Žena si spomína na to, ako sa k nej v jednom okamihu priblížil a v momente necítila pery ani okolie pier. Cítila len, ako sa jej oddrapil kus kože. V šoku začala okamžite kričať.

„Pozrela som sa na svoje nohy a videla som, že na nich leží kus pier. Zobrala som svoj telefón s prednou kamerou do ruky a pozrela sa, čo sa stalo. Nechápala som to,“ zaspomínala Kayla pre Fox News. V tej chvíli si želala, aby bolo po všetkom. Priznáva, že aj rok po incidente ju stále desí spomienka na ex-priateľa, Setha Fleuryho. 23-ročný muž bol tento mesiac, rok po incidente, konečne odsúdený za útok a abnormálnu agresivitu. Súd ho poslal na 12 rokov do väzenia.

Kayla sa so svojím príbehom zverila aj na Facebooku. Opísala, že kvôli nešťastnému incidentu jej museli pery zašívať 300 stehmi. „Keď som tam sedela v kaluži vlastnej krvi, s perami na nohách, s ústami v ohni, zmätená a vydesená, nedokázala som si predstaviť, ako ešte niekedy ukážem svetu svoju tvár,“ zdôveruje sa v príspevku. V tom okamihu si želala, aby sa jej život skončil, bola odhodlaná všetkého sa vzdať.

K incidentu došlo v Kaylinom aute. Žena tvrdí, že po šoku začala nekontrolovane kričať, na čo ju Seth hrubo odvliekol z auta a buchol jej hlavu o dvere, aby mohol z miesta činu ujsť. Povedala, že nikdy nezabudne na tvár muža, ktorý jej po Sethovom útoku prišiel na pomoc na parkovisko. Na pomoc prišli ďalší ľudia. Oznámili Kayle, že zranenie je horšie, než si myslela. Privolali záchranku a medzitým jej dali na pery gázu, aby nevykrvácala.

Kayla sa z počiatku obviňovala za to, čo sa stalo. Dnes si však uvedomuje, že na celom incidente nemala nijakú vinu. „Stalo sa to preto, pretože som si uvedomila, že nechcem byť s niekým, kto si ma nezaslúži,“ píše. Priznáva, že bola Sethovým majetkom a že s ňou manipuloval. „Deň, keď som skončila náš vzťah, patrí medzi najlepšie dni môjho života,“ nebojí sa priznať. Agresívny útok odôvodňuje Sethovým uvedomením, že Kayla viac nie je v jeho moci.

„Vždy sa mi dostal do hlavy, ale v tej chvíli si uvedomil, že mu to už viackrát nedovolím,“ zmieňuje sa vo facebookovom príspevku. Dodáva, že mnohí mali otázky, prečo Kayla s takým človekom zotrvávala vo vzťahu. Podľa jej slov to bol dobrý chlap, no svetlé vlastnosti zatienila jeho agresivita. Napokon sa pre ženu stal nočnou morou. Hoci bolo fyzické zotavovanie veľmi náročné, Kayla tvrdí, že ešte náročnejšie je práve psychické uzdravenie.

„Po útoku moja matka musela predať náš prvý dom. Stalo sa to totiž priamo na ulici, kde sme bývali. Pár týždňov som dokonca nemohla ísť domov, pretože ma pri tom pohľade chytala panika,“ píše Kayla. Konštatuje, že na začiatku trávila dlhé hodiny v kúpeľni, kde porovnávala svoju zošitú tvár s dokonalými tvárami ľudí na sociálnych sieťach. Dodala, že sa často cíti ako monštrum, keď sa objaví na ulici. So svojim novým vzhľadom sa stále nedokáže stotožniť.

Jej najväčším strachom je, že ju Seth opäť napadne, po príchode z väzenia. Spočiatku mala krásne sny o veľkej rodine a deťoch, nešťastná udalosť ju prinútila zmeniť názor a dnes priznáva, že má voči založeniu rodiny odpor. „Už viac nechcem deti, pretože ich nechcem priviesť do tohto zlého sveta,“ komentuje svoje rozhodnutie. Kayla má na tvári trvalé následky po fyzickom útoku a pravdepodobne sa z nich bude ešte dlho psychicky liečiť.