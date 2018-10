Tinu v škole šikanovali ostatné deti: Vymyslela si kráľovský trik na FOTO, aby mala pokoj

Tina (22) žije vo Philadelphii a na sociálnej sieti spomína na svoje kruté školské roky v New Jersey, kam sa s rodičmi presťahovala pred pätnástimi rokmi. Ako sedemročná žiačka základnej školy sa so svojou chabou angličtinou často stávala terčom slovných útokov povýšeneckých spolužiakov. „Šikanovanie trvalo celé roky, všetko sa ustálilo až potom, keď som prišla na strednú školu,“ povedala pre stránku unilad.co.uk.

„Pamätám si, že si ma všetci všimli až potom, ako som povedala jeden vtip. Potom ma prosili, aby som ho opakovala dookola. Trvalo mi dva roky, kým som pochopila, že sa nesmejú na tom vtipe, ale zo mňa.“ Deti ju vraj nikdy fyzicky nenapádali, ale ani ju nikdy neprijali. Skôr sa všetko točilo v rovine uštipačných poznámok narážajúcich na jej pôvod, pretože bola jediná Aziatka v škole. Keď mali raz do školy priniesť rodinné fotografie, dostala skvelý nápad, ako zaujať, a vymyslela si, že patrí do kráľovskej rodiny. To síce nebola pravda, ale Tina sa po zverejnení svojho príbehu stala aspoň kráľovnou internetu.

Zdroj: Twitter/babyvietcong, Instagram/babyvietcong

„Vedela som, že všetci prinesú fotky z výletu v Disneylande, o čom som ja mohla iba snívať,“ spomína si. Potom jej napadlo, že má doma fotografie z dovolenky v cisárskej citadele Thăng Long, kde pózovala v nádhernom vietnamskom kostýme. „Keď som tie fotky ukazovala, povedala som všetkým, že som členka kráľovskej rodiny a oni mi uverili. Bolo to úžasné, začali si ma viac všímať,“ uviedla.

Časom vraj určite pochopili, že šľachtici by nikdy nežili v New Jersey, ale aspoň na chvíľu sa zbavila odporných uštipačných poznámok. „Pamätám si tých najhorších malých krutých tyranov, ale už som im odpustila,“ hovorí. „Avšak často myslím na deti, ktoré sú teraz v podobnej situácii, v akej som bola ja. Na škole totiž platí, že ak chceš byť najviac cool, musíš byť najviac zlomyseľný.“ Podľa nej by mali rodičia deťom častejšie opakovať, že nie je nič zlé na tom, ak je niekto iný a potom by bola šanca, že sa v školách naozaj niečo zmení k lepšiemu.