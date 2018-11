Rozišli ste sa s frajerom a máte jeho nahé fotky? Toto sú pravidlá, ktorými sa riaďte

LONDÝN - S niekým sa rozísť nebolo nikdy ľahké. Ale internet a online vek do rozchodu s partnerom či partnerkou vnáša veľa nových problémov. Kedy je napríklad dobré si zmeniť status na facebooku? A kto dostane do starostlivosti Netflix? Spravodajský server The Guardian pripravil odpovede na niektoré z týchto otázok.

Ak ste znova single, mali by ste sa vyhýbať sociálnym sieťam?

Ak medzi vami zostala nejaká nevraživosť alebo neuzavreté otázky, potom sledovanie profilu svojho či svojej "ex" je istou formou psychického sebatrýznenia. Ak nebol rozchod vašou voľbou, teda ak sa s vami rozišiel partner či partnerka, potom je dobré si dopriať pauzu od sociálnych médií, radí Peter Saddington, poradca britskej skupiny Relate. "Mohlo by vás veľmi rozrušovať, že ostatní sú šťastní, alebo že váš partner ide ďalej," povedal.

"Ale ak sa cítite dosť silní pripojiť sa online, potom na facebooku môžete odkliknúť ex zo sledovaných - a vytvoriť si tak istý odstup, bez toho aby ste ho museli vyškrtnúť z priateľov. Zostanete priatelia, ale neuvidíte žiadne jeho či jej informácie," vysvetlila psychologička Emma Kennyová. Ak však vzťah sprevádzalo zneužívanie či týranie v akomkoľvek ohľade, potom je rada Kennyovej nekompromisná: "Úplne zablokovať", aby vás bývalý partner či partnerka nemohli kontaktovať alebo sledovať vaše profily na sociálnych sieťach.

Mali by ste prerušiť všetky online kontakty s priateľmi svojho alebo svojej ex?

V tomto prípade je lepšie veci neunáhliť a vyvarovať sa prehnaných reakcií. "Ak plošne označíte, odstránite a odmietnete všetkých týchto priateľov, potom to pravdepodobne robíte z pozície hnevu a nepriateľstva, čo sú pocity, ktoré môžu pominúť," povedala Kennyová. Preto je lepšie len na nejaký čas prestať sledovať ich vlákna, aby ste v nich náhodou nenarazili na informácie o svojom bývalom či svojej bývalej.

Je dobrý nápad dávať palec hore a zdieľať príspevky svojho alebo svojej ex?

Záleží na tom, prečo to robíte. Ak lajkujete príspevky svojho bývalého partnera alebo partnerky preto, že ste sa rozišli v dobrom a necítite už žiadne romantické väzby, potom je to v poriadku, ale aj tak by bolo lepšie si nechať palce hore pre zásadné životné udalosti. "Ak ste predtým, ako ste spolu začali chodiť, nemali veľmi dobré a pevné priateľstvo, potom by ste si mali radšej držať trochu odstup," radí Kennyová. "Všeobecné pravidlo by malo znieť: Keď sme sa rozišli, bol na to nejaký dôvod."

A aj keď vy ste s rozchodom úplne zmierení a vyrovnaní, pýtajte sa sami seba, či je na tom váš bývalý alebo bývalá rovnako. "Ak nie, potom by lajkovanie príspevkov mohlo vzbudzovať falošné nádeje, že by ste sa mohli znovu dať dokopy," varovala psychologička Jo Hemmingsová.

Mali by ste hneď po rozchode rozhlásiť túto informáciu do online sveta?

Rozhodne nie. V prvom rade je to sebecké. "Je dosť narcistické si myslieť, že to celý svet zaujíma," povedala Kennyová. "Tí, komu na tom záleží, už to budú vedieť, takže príspevok na sociálnych sieťach nie je relevantný."

"Na sociálnych sieťach sa všetko až nadmerne zdieľa, čo je zbytočné," súhlasí Hemmingsová. A navyše je to neúctivé voči bývalému partnerovi alebo partnerke. "Diskusia o rozchode sa na sociálnych sieťach môže veľmi rozvášniť. Nie je to fér pre onoho druhého človeka. Vaše záležitosti by nemali byť predhadzované na verejné pretriasanie. Vyhnite sa tomu, ak môžete."

Čo by ste mali robiť, ak máte nahé fotky svojho či svojej ex?

Rozchody v nás prebúdzajú to najhoršie, zvlášť ak sa cítime zranení a rozčúlení. Nechať si v takejto situácii nahé fotografie nás môže doviesť k správaniu, ktoré môžeme neskôr hlboko ľutovať.

"Stačí len pár pohárov vína počas večera s kamarátmi, aby ste tieto snímky použili na poníženie," uviedla Kennyová. Naviac pokiaľ neplánujete už navždy zostať sami, v istej chvíli začnete nový vzťah - a v takom prípade je naozaj divné mať nahé fotografie svojho bývalého priateľa či bývalej priateľky. Všetky ich zmažte vrátane tých, čo sú uložené na cloude, a dajte o tom svojej bývalej polovičke vedieť.

Ako rýchlo by ste mali zmeniť svoj status na Facebooku?

Aj keď môže byť lákavé si ihneď po rozchode zmeniť status na "single", Kennyová nabáda k zdržanlivosti. Radí namiesto okamžitej zmeny radšej status skryť a počkať do chvíle, kedy jeho zmena nespôsobí príliš veľký rozruch. "Musíte mať na pamäti, že na druhej strane vášho rozchodu je ľudská bytosť, ktorej by ste tým, čo statusom vyhlásite do sveta, mohli spôsobiť novú bolesť."

Ako je to so zmenou hesla na Netflix?

Veľa párov spoločne sleduje Netflix, a preto nie je otázka, čo robiť so zdieľaným účtom na Netflix, nijako bezvýznamná. Ak ste tým, kto platí účty, ihneď zmeňte heslo, radí Saddington. "Skončil váš vzťah, takže končí aj všetko ostatné, a preto zmeňte heslo na Netflix, hneď ako môžete. V tomto ohľade buďte realisti."