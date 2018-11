VIDEO Šok počas plavby výletnou loďou: Pasažier odtiahol televízor a dostal veľký strach

Plavba sa konala v októbri minulého roku. Chris White si užíval druhý deň plavby z päťdňového výletu na trase Alabama-Mexiko, dostal však alergický záchvat a kvôli prachu odsunul v kajute televíziu. Vtedy objavil malú kameru, ktorej šošovka sa zameriavala na posteľ. Na zadnej strane zariadenia, ktoré bolo ešte teplé na dotyk, našiel dokonca anténu.

„Spýtal som sa svojej ženy, či je to naozaj to, čo si myslím. Obaja sme zbeleli ako duchovia,“ hovorí Chris. Jeho najväčšou obavou bolo, že niekde na internete sa možno nachádza video s jeho synom, ale on nemá poňatia kde. Bezpečnostná služba spoločnosti poslala do kajuty zamestnancov, ktorí sa o kameru mali postarať.

Zdroj: James Walker

Podľa slov Whita však situáciu neadekvátne zľahčovali, podľa ich slov patrila kamera predošlým pasažierom. Chris toto tvrdenie považoval za nepravdivé, pretože kamera bola kompletne zaprášená. Technici tiež povedali, že zariadenie aj tak nefunguje. „Pripadalo mi to, akoby sa snažili zatajiť to, čo sme našli,“ konštatuje podľa Fox News muž.

Neskôr ambasádor plavebnej spoločnosti dokonca uviedol, že to ani nie je kamera. Chris sa domnieva, že dôkazy o zabudovaní kamery samotnou spoločnosťou by mohli spočívať v odtlačkoch zamestnancov Carnival Cruise na zariadení. Podľa jeho slov malo okamžite doraziť FBI a miestnosť sa mala uzavrieť. „Z kajuty sa stalo miesto činu,“ vysvetľuje Chris.

Nič také sa však nestalo, plavebná spoločnosť Chrisovi s rodinou neponúkla ani náhradnú izbu. Spočiatku si Chris a jeho rodina želali zostať v anonymite a prípad riešiť priamo so spoločnosťou. Kvôli prehláseniu Carnival Cruise, že „robili všetko, čo bolo v ich silách,“ sa však Chris rozhodol pritvrdiť a získať aspoň ospravedlnenie od spoločnosti.

„Ani zďaleka neurobili všetko, čo bolo v ich silách. Ja sám som musel zavolať FBI. FBI dovtedy ani len netušilo, že sa takýto incident stal,“ vyhlásil Chris. Podľa Carnival Cruise však išlo o nefunkčnú kameru a prípad bol plne vyšetrený. Spoločnosť aj naďalej stojí za prehlásením palubného technika, podľa ktorého bolo zariadenie nefunkčné.

„Ide o výnimočnú a neobyčajnú situáciu. Stále je nejasné, kto toto zariadenie nainštaloval do kajuty. Bezpečnosť a diskrétnosť našich pasažierov je pre nás prioritou. Podobná udalosť sa už nebude opakovať,“ píše sa vo vyhlásení spoločnosti Carnival Cruise. White sa v súčasnosti stretáva s právnikom, zatiaľ však nepodali žalobu.