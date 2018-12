Dvaja zamestnanci nitrianskej firmy nosili z Rumunska osýpky: Zaočkovať teraz musia všetkých

NITRA - Zamestnanci firmy SE Bordnetze – Slovakia s.r.o. v Nitre sa musia podrobiť lekárskej prehliadke u svojho ošetrujúceho lekára a dať sa zaočkovať proti osýpkam. Dôvodom je, že od 8. do 10. decembra boli hlásené dva prípady ospýpok u zamestnancov tejto firmy, ktorí sa vrátili z Rumunska.

Prehliadka spočíva v „zisťovaní ťažkostí a klinických príznakov, ktoré môžu súvisieť s ochorením na osýpky. Zamestnanci spoločnosti sú povinní podrobiť sa ihneď aktívnej imunizácii jednou dávkou vakcíny po 27. decembri,“ píše sa v rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre. Firma má 193 zamestnancov, z ktorých 43 pravidelne vycestuje na dva – tri týždne do Rumunska do firmy na výrobu káblových zväzkov v meste Drobeta – Turnu Severin a pracuje v nej 4 000 ľudí. „V tejto oblasti je zaznamenaný zvýšený výskyt ochorení na osýpky a rubeolu,“ upozorňuje RÚVZ v Nitre. V roku 2017 hlásili v Rumunsku 2 071 prípadov osýpok, k 30. septembru 2018 to bolo 889.

Osýpky sú vírusové vysoko infekčné ochorenie sprevádzané charakteristickými vyrážkami. Nákaza sa šíri vzdušnou cestou, inkubačná doba je zhruba osem až 11 dní. Pri ťažšom priebehu vyrážky sprevádza horúčka, blúznenie, objaviť sa môže i krvácanie slizníc, zápal pľúc a mimoriadne závažnou komplikáciou je osýpková encefalitída, čiže zápal mozgu. Prevenciou ochorenia je očkovanie. „Epidémie osýpok v krajinách Európskej únie pokračujú, pretože nie je dosiahnutá optimálna zaočkovanosť,“ poukázal RÚVZ v Nitre.