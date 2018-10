Hostia na svadbe v Taliansku obeťami mafiánskych praktík: FOTO Jedna prskavka a prišiel horor

FOLKESTONE – Do nepríjemnej situácie sa dostal britský manželský pár Rosie a Jack Deversonovci. Na svadbe svojich príbuzných v talianskom prímorskom meste Sorrento sa totiž Angličan nešikovne zbavil horiacej prskavky a tá skončila na markíze. Manažérka hotela to páru poriadne spočítala a vytiahla z nich náhradu škody spôsobom, ktorý pripomína tvrdé praktiky mafie.

Manželia Rosie a Jack Deversonovci boli pozvaní do talianskeho mesta Sorrento na svadbu Rosienej sesternice Lucy. Svadba v hoteli Villa Silvana bola nádherná až do chvíle, kým sa nezačala krájať svadobná torta. Svadobčania chceli, aby atmosféru tejto chvíle dotvárali žiariace prskavky a jednu z nich zapálil aj Jack.

Zdroj: profimedia.sk

Keď sa mu však príliš rýchlo rozhorela a on strácal nad prskajúcim ohňom kontrolu, vyhodil prskavku cez zábradlie terasy, a tá skončila na svadobnej plastovej markíze, kde zanechala tri malé čierne fľaky. „Okamžite sme sa personálu ospravedlnili, bola to nešťastná náhoda,“ hovorí Angličanka. „Povedali nám, aby sme sa na druhý deň vrátili. Samozrejme, že sme tam šli. Nechcela som, aby do toho zaťahovali moju sesternicu.“

Zdroj: profimedia.sk

Avšak správanie personálu po návrate do hotela nieslo od začiatku rukopis mafie. Po príchode dvojice okamžite zamkli bránu a obaja museli odovzdať pasy. Manažérka im oznámila, že výška škody dosiahla 8000 eur a hotel neopustia skôr, kým nezaplatia aspoň polovicu z tejto sumy. Mladý pár sa bránil, že 4000 eur je pre nich privysoká čiastka, ale manažérka odmietala pristúpiť na akékoľvek vyjednávanie.

Zdroj: profimedia.sk

Rosie si teda vybavila pôžičku cez telefón, potom s manželom podpísali dokumenty ohľadom náhrady škody a po štyroch hodinách dohadovania a doťahovania mohli opustiť hotel. „Uistili nás, že zvyšok ešte doplatíme, pretože majú na nás všetky kontakty,“ povedala pre MailOnline mladá žena. Dvojica sa síce po návrate do rodného Folkestone obrátila na právnikov, avšak tí majú zviazané ruky a nemôžu nič robiť, pretože manželia podpísali súhlas o náhrade škody v plnej výške. „Budeme to splácať dva roky,“ hovorí smutná Rosie.