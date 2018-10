VIDEO Hnus v známom fastfoode: Študentka si chcela dať kečup, ešte že si ho nedala!

Bellu prešla chuť do jedla po tom, čo v tube dávkovača na kečup zbadala živé červy. Odpornosť nahrala na video, ktoré zverejnila v stredu 3. októbra na svojom Twitteri. V priebehu pár dní ho už videlo takmer 50-tisíc ľudí, ktorí sú znechutení a zhrození.

Never going near the ketchup in @McDonalds again. For those of you who can’t tell, these are MAGGOTS pic.twitter.com/7B3khnDwME