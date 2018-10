Priateľovi spísala ZOZNAM 22 vecí, ktoré nesmie robiť: Ľudia sú v úžase, toto naozaj podpísal?!

Zoznam našiel neznámy užívateľ v ojazdenom aute, ktoré si nedávno kúpil. Následne ho zverejnil na sociálnej sieti, aby pobavil aj ostatných. "Chudák chlap mi predal svoje auto a zabudol v ňom zmluvu, ktorú uzavrel so svojou priateľkou," píše na Twitteri.

Zoznam sa objavil na internete ešte vlani, no mladík ho musel stiahnuť, pretože žiarlivej žene sa začali vyhrážať. Teraz sa opäť objavil na portáli Bored Panda. Väčšina bodov na zozname je skutočne absurdná, ako napríklad zákaz pitia, keď nie je s ňou či nutnosť odpísať na správu do desiatich minút. Niektoré časti v zozname boli dokonca farebne podčiarknuté, obzvlášť anglické slovo "NOT", ktoré vyjadruje zákaz. "Skvelý príklad toho, ako ženy zneužívajú svoje postavenie vo vzťahu. Toto nie je roztomilé, ale obmedzujúce," znie jeden z komentárov. Iní užívatelia sa však domnievajú, že chlap svoju priateľku podviedol a tento zoznam je výsledkom ich vzájomnej dohody.

Zdroj: Getty Images

V zozname stojí:

1. Nesmieš mať vo svojom mobile telefónne číslo na žiadne dievča

2. Nesmieš sledovať žiadne dievča na sociálnej sieti

3. Nesmieš sa stýkať s Keeganom (chlapcov najlepší kamarát)

4. Nesmieš ísť bezo mňa do Hondy

5. Nesmieš sa stretávať so svojimi kamarátmi viac ako dvakrát týždenne

6. Nikdy sa nesmieš pozrieť na žiadne dievča

7. Ak ťa niekedy osloví nejaké dievča, odíď preč

8. Nechcem, aby Mo chodil s nami Mo stále von

9. Nikdy odo mňa nepýtaj peniaze

10. Nesmieš sa na mňa nikdy za nič nahnevať

11. Už nikdy nezober von Tyler, Noaha, Devena ani Josha

12. Piť môžeš len vtedy, keď som s tebou

13. Vyhradzujem si právo zavolať ti vždy, keď chcem

14. Ak spolu začneme bývať, do nášho domu budú mať zakázaný vstup dievčatá

15. Ak spolu začneme bývať, tvoji priatelia k nám budú môcť prísť len zriedka

16. Ak zbadám, že sa motáš okolo nejakého dievčaťa, zabijem ťa

17. Nikdy ma neodmietneš kvôli svojim kamarátom

18. Keď sme spolu, neželám si, aby ti volal Austin

19. Musíme spolu chodiť na rande aspoň raz za dva týždne

20. Keď poviem "skáč", ty sa ma opýtaš "ako vysoko princezná"

21. Aspoň raz denne mi musíš povedať, že ma miluješ

22. Do desiatich minút mi musíš za každých okolností odpovedať na esemesku