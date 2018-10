Chlapček (2) sa hral v reštaurácii: Keď mama zbadala, čo našiel pod stolom, prišlo jej zle

ST. HELEN - Angličanka Amy Bateová zažila v reštaurácii The Glass House Wetherspoons nezávideniahodné prekvapenie, ktoré jej pripravil dvojročný syn Oscar. Chlapča, ktoré sa hralo pod stolom, prišlo s nadšením mamičke ukázať niečo, z čoho sa jej dvihol žalúdok. Táto skúsenosť je varovaním pre všetkých rodičov, aby ani na chvíľu nespúšťali svoje deti z očí.

Maličký Oscar (2) sa rád hráva pod stolom ako väčšina detí. Na svoje obľúbené miesto zaliezol aj v reštaurácii, kam ho zobrala jeho mama Amy (23). Z nevinnej hry sa však vykľuli poriadne horúce chvíle, pretože chlapček mal zrazu v rukách použitú ihlu, ktorú našiel práve pod stolom.

Zdroj: FB/Amy Bate

„Vyliezol spod stola a ja som si všimla, že má v ruke niečo, čo vyzeralo ako pero,“ spomína si Angličanka. „Keď som však zbadala tú ihlu, zostalo mi zle,“ cituje mamičku portál MailOnline. Syna okamžite previezla do nemocnice, kde podstúpil krvné testy na HIV a očkovanie proti hepatitíde. „Prvé, čo mi napadlo bolo, že tú ihlu použil niekto, kto má AIDS,“ hovorí nešťastná mama. „V nemocnici veľmi plakal, veď mu robili odbery a hneď ho očkovali. Bolo toho na neho príliš veľa,“ opisuje vyšetrenia, ktoré majú zatiaľ negatívne výsledky.

Zdroj: FB/Amy Bate

Vedenie reštaurácie The Glass House Wetherspoons, ktorá sa nachádza v anglickom meste St. Helen, sa za celý incident okamžite ospravedlnilo. „Samozrejme, že sa to nemalo stať. Matka a chlapček prešli traumou, je nám to ľúto,“ vyjadril sa manažér a poslal rodine kupón v hodnote 50 libier (56,50 eur), ktorý môžu využiť v tomto podniku.