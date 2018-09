Traumatický zážitok: Žena omylom oprala mačiatko! O pár dní zažila ešte väčší šok

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

IPSWICH - Hovorí sa, že mačky majú deväť životov, no mačiatko Cleo si po tom, čo absolvovalo 15-minútový prací cyklus, už jeden určite vyčerpalo. Svojej majiteľke sa zatúlalo do koša so špinavou bielizňou a omylom tak skončilo v práčke. Obrovský šok zažila žena Katie, keď z nej začala vyberať čistú bielizeň. Mačiatko sa nehýbalo.