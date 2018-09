VIDEO Mladík sa krutým spôsobom presvedčil o tom, že korytnačky nie sú také pomalé, ako si myslíme

BURLINGTON - Milovník zvierat z amerického štátu Massachusetts sa bolestivým spôsobom presvedčil o tom, že korytnačky rozhodne nie sú pomalé tak, ako sa o nich hovorí. Jednej chcel dať pusu, no tá o ňu ani v najmenšom nestála. Pozrite sa, ako zareagovala.

Michael Ganley bol s kamarátom Victorom Sanchezom pred pár dňami na rybách, keď vo vode zbadali korytnačku. Ganleymu sa ju podarilo pomocou návnady prilákať až k brehu. Hoci sa korytnačka bránila, vytiahol ju z vody von a držal vo vzduchu. Potom sa ju dokonca pokúsil pobozkať. Zvieraťu sa to ani prinajmenšom nepáčilo a dala to mladíkovi pocítiť, keď sa mu poriadne zahryzla do úst.

Zdroj: Youtube/VID3OS AROUND THE WORLD ​

"Victor ma varoval, že nemám provokovať, že mi to odhryzne prst. Namiesto toho mi takmer odhryzla pery," povedal Michael. Zdá sa, že pri útoku neutrpel žiadne zranenia, keďže na jeho tvári nevidno krv.