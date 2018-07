Gymnastka (†16) čakala hodiny na lekára: Všetci si mysleli, že má chrípku, o šesť hodín zomrela

WALES - Talentová 16-ročná reprezentantka gymnastiky Lucy Ellisová túžila byť doktorkou. Otrasený otec Neil Ellis (45) spomína, že všetko sa zrútilo v priebehu šiestich hodín. Keďže mala Lucy príznaky chrípky, nikoho v rodine by ani v tom najhoršom sne nenapadlo, že o pár hodín zomrie na nebezpečnú diagnózu.

Tragédia sa stala po tom, čo Lucy cez víkend ochorela. Celá rodina si myslela, že ide o bežnú chrípku. Po návšteve lekára v pondelok 18. júna sa však ukázalo, že Lucy je v ohrození života.

Lucy Ellisová (†16) Zdroj: FB/Lucy Ellis

Bola jej diagnostikovaná sepsa, teda otrava krvi. Ukázali to krvné testy a vyšetrenie CT. Tínedžerke boli následne dané antibiotiká a lekári vyhlásili zdrvujúcu správu. Mladej pacientke nedávali veľa času.

Zdroj: FB/Lucy Ellis

Žiaľ, tak sa aj stalo. Lucy musela čakať na špecialistu z Londýna takmer dve hodiny. Zdrvený Neil povedal, že lekár bol do nemocnice transportovaný záchranným vrtuľníkom až z 230-kilometrovej diaľky, pretože v nemocnici jeho dcére nedokázal nikto iný pomôcť.

Zdroj: FB/Lucy Ellis

„Tá cesta trvala hodiny. Vo Walese by mal byť tiež aspoň jeden takýto špecialista. Keď ide o život, nemôžu predsa myslieť na peniaze,“ povedal nahnevaný otec. „Začalo sa to ako bežná chrípka. No v priebehu šiestich hodín sa z toho vykľula sepsa,“ dodal Ellis.

Zdroj: FB/Lucy Ellis

Tragickú smrť Lucy najťažšie nesie jej dvojička Sophie. „Navždy budem milovať svoju sestru, narodili sme sa spolu a aj keď sme spolu neodišli, budem v sebe nosiť i jej život tak, aby bola hrdá,“ povedala Sophie.

Prečítajte si aj: Hana (30) na zoznamke zverejnila svoju SELFIE: Chlapov najviac vytočil toaletný papier v pozadí