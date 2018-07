Martin (†40) sadol s dcérou (13) na motorku: Rýchla jazda cez horský priechod ho stála život

PIEŠŤANY - Obrovské nešťastie sa stalo dnes krátko poobede. Horským priechodom pri Piešťanoch prechádzal na motorke otec Martin (†40) so svojou dcérou Timeou. Stalo sa najhoršie. Na nerovnom teréne havarovali. Otec, žiaľ, neprežil, dcéra skončila v nemocnici.

Tragédia sa stala dnes krátko po jednej hodine popoludní na horskom priechode Havran pri Piešťanoch v Nitrianskom kraji. "40-ročný vodič motocykla Honda 650 jazdil v smere na Topoľčany. Pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky a svojim schopnostiam, pričom nezvládol prejazd zákrutou a vyletel z cesty," opísala hovorkyňa nitrianskych policajtov Renáta Čuháková. Za Martinom sedela jeho 13-ročná dcéra Timea. Obaja pri havárii z motorky vyleteli.

Zdroj: polícia

Na mieste zasahovali do niekoľkých minút privolaní záchranári. "Motorkár, žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, lekár záchrannej zdravotnej služby konštatoval úmrtie muža v strednom veku. Spolujazdkyňa bola pri vedomí, utrpela poranenie ruky a dolnej končatiny. Po prvotnom vyšetrení a ošetrení ju ambulancia záchrannej zdravotnej služby previezla do nemocnice v Piešťanoch," uviedol zastupujúci hovorca Operačného strediska záchranárov Jozef Minár.

Zdroj: FB/Martin R.

Zdroj: polícia

Martin sa len v piatok pochválil na sociálnej sieti motorkou. Netušil, že o tri dni sa mu stane jazda osudnou. Polícia okolnosti tragédie vyšetruje ako prečin usmrtenia a ublíženia na zdraví.