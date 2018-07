Hana (30) na zoznamke zverejnila svoju SELFIE: Chlapov najviac vytočil toaletný papier v pozadí

Keď tridsaťročná Hana zavesila na sociálnu sieť svoju fotografiu, ktorú predtým zverejnila na svojom profile na zoznamke Tinder, predpokladala, že ľudí najviac zaujme jej komický výraz tváre. No namiesto toho ju mnohí upozornili na to, že má v kúpeľni zle zavesený toaletný papier. Je neuveriteľné, ako mohol kotúčik hygienickej potreby vyvolať takmer tisíc ďalších pripomienok, medzi ktorými nechýbali ani také, ktoré spochybňovali hygienické návyky mladej ženy. Väčšine sa totiž nepáči, že má toaletný papier zavesený opačne a pri posúvaní sa opiera o stenu a zachytáva tak baktérie.

This is my tinder profile. I’ve had it for a year. 23 men have contacted me to say I’m incorrect about toilet paper pic.twitter.com/uBAcQlZ34r