Dievčina pomocou GPS sledovala priateľa: Zrútil sa jej svet, nevera a incest!

GRIMSBY - Toto nie je obyčajný príbeh len o nevere, ale aj o inceste! Dvadsaťštyriročná dievčina napojila mobil svojho priateľa na GPS, aby vždy vedela, kde sa nachádza. Nešťastnou zhodou okolností sa napokon dozvedela, že ju podvádza so svojou vlastnou sesternicou.

Stan Stockton pracoval mimo mesta, a tak sa dohodol so svojou priateľkou Milli Hansenovou, že sa na neho pripojí pomocou GPS zariadenia, aby mohla vidieť, kde sa práve nachádza. Mladík si však jedného dňa zabudol vypnúť GPS zariadenie na mobile a jeho priateľka tak odhalila strašné tajomstvo.

Všetko sa odohralo, keď Milli opatrovala Stanovu mladšiu sestru, aby on a jeho mama mohli ísť na rodinnú oslavu. Milli dostala správu od Stanovej matky, či nevie, kde je jej syn, pretože sa nedostavil na oslavu. Dievčina teda skontrolovala GPS polohu svojho priateľa a zistila, že sa nachádza v dome svojej tety. Zašla sa tam preto pozrieť. Cez okno nazrela dnu a videla rozhádzané oblečenie na dlážke a napokon aj Stanovu nahú sesternicu Jess Giffordovú, ktorá na ňom sedela. Spoločne sa oddávali mileneckej chvíľke. Millie bola šokovaná.

"Už nikdy nebudem dôverovať mužom. Bola som taká šokovaná, nikomu by nenapadlo, že niečo také nájde," tvrdí Millie, ktorú tento nepríjemný zážitok veľmi poznamenal. S neverníkom, s ktorým chodila dva roky, sa okamžite rozišla. "Samozrejme, že sa cítim zle, ale nemôžem zmeniť to, čo sa už stalo. Jedna vec viedla k druhej a celé sa to stupňovalo," okomentoval svoj prešľap Stan.