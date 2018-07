Stroskotanca nasilu odvliekli z ostrova, zničili mu jeho najväčší sen: Emotívny odkaz civilizácii

SOTOBANARI - Po takmer tridsiatich rokoch bol "stroskotanec" Masafumi Nagasaki proti svojej vôli premiestnený zo svojho milovaného ostrova do civilizácie. Stalo sa tak po tom, čo ho polícii nahlásil neznámy turista, ktorý uviedol, že nevyzerá príliš zdravo. Emotívne slová starca, ktorými opísal svoj život v meste, sú naozaj na zamyslenie.

Masafumi Nagasaki (82) žije od roku 1989 nahý na opustenom ostrovčeku Sotobanari prirodzeným spôsobom života, a preto dostal prezývku "stroskotanec". Médiá sa o ňom prvýkrát dozvedeli v roku 2012, kedy bol Nagasaki jediným obyvateľom vyššie spomínaného ostrova, ktorý spadá do japonského súostrovia Yaeyama Islands. Pred šiestimi rokmi vyhlásil, že jeho snom je na ostrove zomrieť.

Stroskotancov životný príbeh sa po dlhej odmlke opäť dostal do povedomia, keď si preňho prišla polícia, ktorú zalarmoval neznámy turista. Urobil tak z dôvodu, že starček po zdravotnej stránke nevyzeral dobre.

Španielsky dokumentarista Alvaro Cerezo, ktorý s Nagasakim spravil reportáž len pár dní predtým, ako ho odviedla polícia do nemocnice v 60 kilometrov vzdialenom meste Ishigaki, uviedol, že Nagasaki mal len chrípku, z ktorej sa vyliečil. Cerezo tiež spomenul, že stroskotanec bol prednedávnom z ostrova vyhostený.

Masafumi Nagasaki (82) Zdroj: YouTube/Docastaway - Desert Island Experiences

„V civilizácii so mnou zachádzali ako s idiotom a donútili ma, aby som sa tak aj cítil. Tu sa cítim dobre. Nerobím to, čo odo mňa očakáva spoločnosť, riadim sa len pravidlami prírody,“ povedal Nagasaki pred vysťahovaním. „Nájsť si správne miesto pre svoj vlastný skon je v živote veľmi dôležité a ja som sa rozhodol, že chcem zomrieť tu. Odísť na večnosť v prírode, to sa ťažko prekonáva, však?“ pýta sa ľudí na záver.

Zdroj: YouTube/Docastaway - Desert Island Experiences

Zatiaľ nie je známe, či sa nad Nagasakim úrady zľutujú a pustia ho späť na ostrov, alebo bude musieť zvyšok svojho života stráviť v meste.