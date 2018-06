FOTO Muž (40) zažil 16 dní po svadbe šok: Utiekla od neho manželka (21), mimoriadne krutý dôvod

KELTY - Krátko po svadbe zažil čerstvý manžel zo Škótska nemilé prekvapenie. Jeho vyvolená ho po šestnástich dňoch opustila kvôli inému mužovi. Honosná svadba stála viac ako 30 000 libier (34 000 eur), no ani to mladučkú novomanželku neodradilo od krutej nevery.

Štyridsaťročný Andy Mitchell veril, že našiel lásku svojho života. No hneď po svadbe ostal mimoriadne sklamaný. Jeho o dvadsať rokov mladšia manželka totiž už po dvoch týždňoch od svadby odišla za svojím milencom. Sklamaný muž tvrdí, že románik Meaghan sa začal počas jej rozlúčky so slobodou. Svoj svadobný prsteň dokonca ponúkol do výpredaja.

Zdroj: Facebook

Meaghan nedávno priznala, že za jej odchodom od Andyho môže iný muž. Napriek tomu, že sa zamilovala do iného, vydala sa za svojho oficiálneho priateľa. Svadba pritom vôbec nebola lacná, hoci Mitchell chcel pôvodne len jednoduchý a skromný obrad. Jeho snúbenica napriek tomu trvala na luxusnej a drahej svadbe v Mexiku.

Zdroj: Facebook

Andy na sociálnej sieti všetkým svojim známym oznámil, čo sa stalo. Neskôr sa k nemu dostali aj správy, ktoré si jeho teraz už bývalka vymenila s milencom. Paroháč priznal, že sa necítil až tak ublížene, skôr bol šokovaný. "Nemali sme pred sebou žiadne tajomstvá, plne sme si dôverovali. Potom som si však prezrel jej mobil a našiel tie správy. Všetci jej priatelia a rodina sú zahanbení."

Meaghanini blízki sa s ňou údajne odmietajú kontaktovať. Dievčina priznala, že sa schádzala s iným mužom, ale Andyho vraj pred svadbou nikdy nepodviedla. "Prvýkrát sme sa s mojím novým priateľom milovali až po svadbe," bráni, hoci nezmyselne, svoju česť. "Obaja vieme, čoho sme sa dopustili. Bola som mladá a hlúpa, keď to celé začalo," priznala.