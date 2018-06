Prominentný homosexuálny pár je od seba: Koniec po 9 mesiacoch vzťahu!

Podľa neho sa 26-ročný rodák z Londýna a jeho 24-ročný partner, známy najmä zo seriálu 13 Reasons Why (2017), rozišli minulý týždeň. "Obaja sú zaneprázdnení svojimi kariérami a nanešťastie im to nevyšlo. Sam je zjavne zničený. Toto je najvýznamnejší vzťah, aký kedy mal," vyjadril sa anonym. Americký magazín People sa ohľadom rozchodu obrátil na zástupcov oboch umelcov, tí však situáciu zatiaľ nekomentovali.

Zdroj: profimedia.sk

Smith s Flynnom tvorili pár približne deväť mesiacov. Po prvý raz ich videli na verejnosti bozkávať sa a držať sa za ruky vlani v októbri v New Yorku, v ten istý mesiac boli spolu aj na divadelnom predstavení Dear Evan Hansen na Broadwayi. Svoj vzťah udržiavali zväčša mimo očí verejnosti. V čase, keď The Sun zverejnil správu o ich rozchode, sa dvojica prestala navzájom sledovať na službe Instagram a Smith dokonca zo svojho tamojšieho účtu vymazal všetky fotografie s Flynnom.

Samuel Frederick Smith sa stal známym v roku 2012 vďaka spolupráci na piesni Latch dua Disclosure. O rok neskôr sa podieľal na singli La La La, ktorý vydal producent Naughty Boy a taktiež vydal EP nahrávku Nirvana. Na ňu nadviazal albumami In The Lonely Hour (2014) a The Thrill Of It All (2017). Smith je víťazom ankety BBC Sound of 2014, ktorá predurčuje najväčšie hudobné hviezdy roka. Okrem toho získal napríklad štyri Grammy, šesť MOBO Awards, tri BRIT Awards alebo tri Billboard Music Awards. Nahral aj pieseň Writing's On The Wall pre bondovku Spectre (2015), ktorá mu vyniesla Oscara a Zlatý glóbus.