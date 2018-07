Žene v lietadle vynadal cestujúci do smradľavej opachy: Gesto muža, ktorý sa jej zastal

OKLAHOMA - Matka dvoch detí Savannah Phillipsová, ktorá letela z Oklahomy do Chicaga, sa stala terčom urážok, ktoré ju dohnali až k slzám. Starší muž, ktorý sedel vedľa nej, ju v textovej správe označil za zapáchajúcu tučibombu. Záver príbehu, ktorý Savannah vyrozprávala na svojom Facebooku, všetkých prekvapil. Džentlmeni ešte nevymreli!

Dvojnásobná mama Savannah Phillipsová, ktorá letela z Oklahomy do Chicaga, neverila vlastným očiam. Jej spolusediaci ju urazil tak, že sa nedokázala ubrániť slzám. Muž (60), ktorý posielal textovú správu jednému z jeho priateľov, na adresu Savannah napísal, že sedí vedľa smradľavej tučibomby. Vzhľadom na to, že starší muž mal na displeji zväčšené písmená, ohavný text bol neprehliadnuteľný.

Savannah Phillipsová s jej manželom. Zdroj: FB/Savannah Phillips

Let už hlásil meškanie a dotknutá Svannah sa už zmierovala s tým najhorším – celú cestu bude sedieť vedľa nepríjemného muža. Hlavu zo smútku jej ale zdvihol Chris, ktorý sedel za ňou. Plačúcu Savannah objal a muža požiadal, aby si s ním okamžite vymenil miesto. „Musím s vami hovoriť,“ vyhlásil. Zarazený šesťdesiatnik sa ho opýtal, prečo. Chris mu rázne odvetil, že videl, čo o svojej spolusediacej napísal a že to takto nenechá. Muž mu ďalej neoponoval a miesta si vymenili. „Veľmi veľa to pre mňa znamenalo,“ povedala pre britský denník dojatá Savannah.

Džentlmen Chris si tak získal obdiv všetkých cestujúcich vrátane letušky, ktorá mu následne ponúkla všetky nápoje zdarma.