Medové týždne na Kapverdoch: FOTO Mladík (†31) mal po večeri žalúdočné ťažkosti, o pár hodín zomrel

Aimee po tragickej smrti svojho milovaného manžela povedala, že keď Alana spoznala v nočnom klube Leeds, hneď vedela, že je ten pravý. Po siedmich rokoch vzťahu ju Alan požiadal o ruku. Žiaľ, 7. júla svet obletela správa, že osem týždňov na to, čo sa Simmsovci vzali, Alan zomrel. Tragédia sa stala počas ich medových týždňov na afrických Kapverdoch.

Zdroj: FB/Aimee Simms

Ich prvé dva dni v exotickom raji boli ako vystrihnuté z rozprávky. No nasledujúci deň už taký ružový nebol, Alanovi začalo byť zle a cítil sa veľmi unavený. Aimee spomína, že na večeri mu vôbec nebolo do reči a hneď po nej išiel rovno do postele.

Zdroj: FB/Alan Simms

Okolo polnoci sa zobudil na akútne bolesti v oblasti žalúdka. Keďže žalúdočné ťažkosti neustupovali, Aimee okolo štvrtej ráno zavolala zdravotnú sestru. Tá si myslela, že muž sa otrávil jedlom. Preto mu dala lieky proti bolesti a odporučila im, aby ráno zašli do nemocnice na testy. „Stále som ho ubezpečovala, že je všetko v poriadku a má len pokazený žalúdok. Vôbec som nevedela, čo mám ešte urobiť,“ spomína otrasená Aimee.

Zdroj: FB/Aimee Simms

Alan bol po príchode do nemocnice vo veľmi kritickom stave. Zistilo sa totiž, že mal rakovinu pľúc, o ktorej nikto z nich nevedel. „Celé dni som preplakala. Mám pocit, že už ani nemám slzy. Absolútne netuším, čo si teraz počnem. Všetko sme plánovali a robili spolu,“ dodala Aimee.