FOTO Oľga zažila na dovolenke nočnú moru: Zaspala na nafukovačke, odnieslo ju na šíre more!

V koži ruskej turistky Oľgy Kuldovej (55), ktorá spoločne so svojou dcérou Júliou (28) a manželom Olegom (59) dovolenkovala na gréckom ostrove Kréta, by sa nechcel ocitnúť asi nikto. Keď ju z otvoreného mora zachránila loď agentúry Frontex, ktorá pátra po nelegálnych migrantoch – ktorí sa plavia v člnoch v snahe dostať sa na grécke pobrežie – bola spálená, podchladená a mala aj úpal a problémy so srdcom. Na nafukovačke strávila neuveriteľných 21 hodín.

Ruskú turistku zachránila loď agentúry Frontex. Zdroj: FB/SKY MEDIA

Zdroj: FB/SKY MEDIA

Tamojšie médiá uviedli, že turistka zaspala na nafukovačke a bola nájdená až na druhý deň po zmiznutí. Záchranný čln ju previezol späť na pobrežie a následne bola transportovaná do nemocnice, kde sa zotavila.

