VIDEO Blondínka s mega prsiami: Šokujúce priznanie z minulosti, je to prekliatie!

GLASGOW - Jenna Toddová (27), ktorá žije v Škótsku so svojím priateľom Jamesom Harveym, od svojich šestnástin hľadá lekára, ktorý by jej zmenšil prsia. Jej silné priznanie, ako sa z nej v tínedžerskom veku stala bulimička a znova sa vďaka rodine postavila na vlastné nohy, chytilo za srdcia množstvo ľudí.

Zatiaľ čo jej ich mnohé ženy tíško závidia, Jenna ich z duše nenávidí. „Vtipy o mojej veľkej hrudi počúvam neustále,“ sťažuje sa Jenna britskému denníku. Sympatická 27-ročná blondínka zo Škótska totiž trpí dysmorfiou.

Jenna sa už vyše 10 rokov sťažuje na veľké bolesti. Zdroj: Youtube/SWNS TV

Priznala, že niekoľko rokov lekárov doslova prosila, aby jej prsia zmenšili. No zakaždým sa stretla s odmietnutím, prvé prišlo už v šestnástich. „Veľa dievčat túži po veľkých prsiach, no ja som vždy chcela presný opak,“ spomína Jenna.

Od lekárov sa jej dostávali rady, že ak schudne, prsia sa jej zmenšia prirodzene. V minulosti tak držala rôzne diéty, cvičila a tiež vystriedala niekoľko fyzioterapeutov, no k žiadnemu zmenšeniu podľa jej slov nedošlo.

Zdroj: Youtube/SWNS TV

V tínedžerskom veku sa z nej dokonca stala bulimička, pretože lekári jej povedali, že na zákrok je ešte primladá a má radšej schudnúť. No aj keď siahala po rôznych preháňadlách a bola vychudnutá na kosť, jej prsia ostali bezo zmeny. „Lekár nehľadiac na moju váhu mi vždy poradil, aby som schudla,“ povedala Jenna.

Zdroj: Youtube/SWNS TV ​

Toddová ďalej uviedla, že lekári nebrali do úvahy ani fakt, že ju sužujú ukrutné bolesti, najmä v oblasti chrbta. Okrem drastických diét skúšala svoju hruď kamuflovať oblečením, pretože jej prekážalo, že v spoločnosti na seba pútala pozornosť.

Našťastie, Jenna sa z bulímie vyliečila, za čo vďačí svojim rodičom. No ako uviedla na záver, do dnešného dňa nenašla lekára, ktorý by jej bol ochotný prsia zmenšiť.