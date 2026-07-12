Nemecko v obrovských problémoch: Kvôli prísnym eko-cieľom chcú odložiť klimatickú neutralitu

BERLÍN - Predstavitelia nemeckých odborárov a podnikov aj niektorí politici žiadajú vládu, aby o päť rokov odložila termín pre dosiahnutie klimatickej neutrality krajiny. Nemecko by sa ju nemalo snažiť dosiahnuť do roku 2045, ale v súlade s plánom Európskej únie do roku 2050, uviedol pre nedeľňajšie vydanie denníka Welt šéf nemeckého Odborového zväzu baníckeho, chemického a energetického priemyslu (IG BCE) Michael Vassiliadis a generálny riaditeľ energetického giganta RWE Markus Krebber. Informuje o tom agentúra DPA.
Zosúladenie s plánom EÚ by podľa Krebbera mohlo zmierniť tlak na nemecký priemysel. Podľa jeho názoru terajší harmonogram Nemecka pre dosiahnutie klimatickej neutrality zdražuje v krajine podnikanie.
Podľa IG BCE zosúladenie harmonogramu Nemecka s plánom EÚ by priemyslu poskytlo viac času na zníženie emisií CO2. V opačnom prípade sa podľa tohto odborového zväzu zvýšia náklady a utrpí konkurencieschopnosť.
Šéfka skupiny malých a stredných podnikov v nemeckej konzervatívnej strane CDU Gitta Connemannová je tiež za „realistickejší“ harmonogram. „Chceme menej CO2, nie menej priemyslu, takže obchodovanie s emisiami musí zodpovedať realite,“ povedala.