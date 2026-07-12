Krutá realita na Ukrajine: VIDEO zachytáva ruský ÚTOK, ženy sa schúlili k zemi, plač detí a neprežilo 13-ročné dievča

SUMY - Len niekoľko sekúnd delilo civilistov od katastrofy. Desivo pôsobiace zábery z bezpečnostných kamier zachytávajú okamih, keď ruské riadené letecké bomby dopadli na rušnú časť ukrajinského mesta Sumy. Na videu vidieť ľudí, ktorí sa v panike ukrývajú vo vnútri budovy, zatiaľ čo vonku otriasa okolím mohutná explózia. Útok si však napriek tomu vyžiadal najmenej päť obetí vrátane len 13-ročného dieťaťa.
Ako informovali svetové agentúry a ukrajinské médiá, zábery zverejnené platformou United24 údajne pochádzajú z bezpečnostných kamier miestnej kaviarne. Kamera zachytáva ľudí, ktorí sa snažia nájsť úkryt, keď mesto zasiahne mohutný výbuch. Následne sa priestor zahalí do prachu a trosiek, zatiaľ čo vydesení civilisti zostávajú ukrytí vo vnútri.
Ľudia sa kryjú a vlastným telom ochraňujú vlastné deti, počuť detský plač
Video na sociálnej sieti X zdieľal Anton Geraščenko. Priam presne popisuje realitu, ktorej denno denne musia Ukrajinci čeliť. Ľudia sa po výbuchu schúlili k zemi a viacerí začali vlastným telom chrániť svoje deti.
POZOR! Video nie je vhodné pre citlivé povahy!
Rusi bez váhania útočia na civilistov, útok neprežilo 13-ročné dievča
Podľa šéfa Sumskej oblastnej správy Oleha Hryhorova dopadli dve ruské riadené letecké bomby na frekventované miesto plné civilistov, áut aj verejnej dopravy. Jedna explodovala priamo pri ceste a zastávke mestskej dopravy, druhá zasiahla infraštruktúrny objekt. Hryhorov obvinil Rusko z vedomého útoku na civilné ciele. Moskva sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila.
Medzi obeťami je aj 13-ročné dievča, ktoré sa v čase útoku nachádzalo na autobusovej zastávke. Ďalších približne 30 ľudí utrpelo zranenia. Výbuchy poškodili autosalón, čerpaciu stanicu, reštauráciu, obytné domy aj viaceré zaparkované vozidlá.
Ruské útoky pokračovali aj počas noci. Terčom rakiet a dronov sa stal Kyjev, kde úrady hlásili najmenej desať zranených vrátane 11-ročného chlapca. Poškodené boli nebytové budovy, kancelársky objekt aj transformátorová stanica. Podľa očitých svedkov zazneli prvé explózie ešte skôr, než sa rozozvučali sirény.
Údery zasiahli aj Odesu, kde zahynuli dvaja ľudia, a Slovjansk v Doneckej oblasti, kde prišiel o život jeden človek a ďalší traja utrpeli zranenia.
Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva si ruská invázia od februára 2022 vyžiadala už najmenej 16 402 potvrdených civilných obetí, medzi nimi 802 detí. Len počas júna pri ruských útokoch zahynulo na Ukrajine 265 civilistov. Ukrajina zároveň uviedla, že v noci podnikla ďalšie útoky na ruské plavidlá v Azovskom mori, pričom drony mali zasiahnuť približne tri desiatky lodí.