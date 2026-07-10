Známy reťazec sťahuje z regálov žiadaný výrobok: Ak ho máte v kuchyni aj vy, radšej ho choďte vrátiť!

BRATISLAVA - Obchodný reťazec Lidl upozorňuje zákazníkov na sťahovanie obľúbeného kuchynského produktu z predaja. Dôvodom je možné zdravotné riziko, ktoré môže vzniknúť v dôsledku výrobnej chyby. Ako upozornil známy reťazec, výrobok môže uvoľňovať drobné plastové častice, ktoré hrozí neúmyselne prehltnúť.
Známy nákupný reťazec Lidl upozornenie vydal na svojom webe. Ide o 16-dielnu sadu multifunkčného krájača Nicer Dicer s EAN kódom 4023012901536 a IAN 527315, pričom problém sa týka kusov s dátumom výroby júl a august 2025. Produkt bol v predajniach Lidl dostupný od 15. januára 2026.
Reťazec vysvetlil, že pri niektorých kusoch môže v oblasti pántu dôjsť k uvoľňovaniu drobných plastových častí v dôsledku výrobných nepresností. Tie sa následne môžu dostať do pripravovaného jedla, čo predstavuje riziko ich neúmyselného požitia. Obchod preto vyzýva všetkých zákazníkov, ktorí si uvedený výrobok zakúpili, aby ho prestali používať a priniesli späť do ktorejkoľvek predajne.
"V prípade, že ste si spomenutý produkt zakúpili, môžete ho priniesť späť do predajne, pričom vám po predložení pokladničného dokladu budú vrátené peniaze," uviedol obchodný reťazec.
Zároveň zdôraznil, že stiahnutie sa týka výlučne uvedenej série výrobku. Ostatné produkty predávané v predajniach Lidl nie sú touto výzvou nijako dotknuté.
Reťazec zároveň apeluje na zákazníkov, aby o upozornení informovali aj svojich príbuzných či známych, ktorí si mohli multifunkčný krájač zakúpiť. "Ak poznáte osoby, ktorých sa toto stiahnutie výrobku z trhu týka, prosíme vás, aby ste im túto informáciu odovzdali," odkázal Lidl.