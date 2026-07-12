Pravda o Slovákoch podľa Doroty Nvotovej: Takto nás vnímajú cudzinci! Bublina spľasla

BRATISLAVA - Herečka Dorota Nvotová sa vyjadrila k polarizácii spoločnosti a hejtom na sociálnych sieťach. Podľa nej je slovenská dobrosrdečnosť, ktorou sa oháňame, pre cudzincov častokrát neviditeľná. Príkladom sú ľudia v cudzej krajine.
Dorota Nvotová je známa tým, že otvorene vyjadruje svoje názory a zaujíma stanovisko k mnohým veciam. Nie vždy sa však stretne s pochopením a tiež občas zápasí s vlnami hejtu. „Pokiaľ je to hlúpy hejt, tak to ani nevnímam, to ide cezo mňa,“ hovorí. Čosi iné je však kritika, ktorú si berie k srdcu: „Na to som veľmi citlivá a veľmi to beriem blízko, ale hejt vôbec,“ hovorí a porovnáva Slovákov napríklad s Nepálcami. „Tá slovenská pohostinnosť a dobrosrdečnosť, ktorou sa stále oháňame, je pre cudzincov, ktorí sem prídu - a to mám z ich úst, nie zo svojich - je prakticky už neviditeľná častokrát.“
A ďalšie jej slová hovoria o viere a presvedčení, že raz polarizácia v našej spoločnosti musí skončiť. „Veľmi by som chcela, aby sme si všetci boli bližší.“ Práve kvôli tomuto atribútu najradšej chodieva do Nepálu, kde symptómy slovenskej súčasnosti vôbec nepoznajú. „Aj keď rodiny nemajú veľa, veľmi sú si blízko,“ oceňuje ich komunitný spôsob života. Je Dorota v bode, že by najradšej "vymenila" Slovákov za iných ľudí? A ako blízko majú k sebe so sestrou?