Zverinec v Lipanoch chová 160 zvierat: Získajú štatút vytúženej záchrannej stanice?

LIPANY - Viac ako 160 zvierat približne 50 druhov môžu návštevníci vidieť v Zverinci v Lipanoch, ktorá ročne privíta približne 15.000 ľudí. Areál je otvorený od mája do októbra, vždy v piatok, sobotu a nedeľu. Okrem bežných hospodárskych zvierat sa v ňom nachádzajú aj exotickejšie druhy či dravce. Zverinec zároveň pracuje na získaní štatútu záchrannej stanice. Uviedol to štatutár občianskeho združenia Hradisko Lipany Vladimír Kocúrek.
„Je to v podstate zverinec, ale má podnázov minizoo, aj keď to minizoo je trošku väčšie, pretože tam máme viac ako 160 zvierat a viac ako 50 druhov. V podstate už spĺňame štatút klasickej zoo,“ povedal Kocúrek. Medzi deťmi sú podľa neho najobľúbenejšie malé zajačiky a mačky. Návštevníci môžu vidieť aj kozy, ovce, laň a jeleňa. Z exotickejších druhov v areáli chovajú napríklad nosáľa červeného, skunky a ženetky škvrnité. Zastúpené je tiež vtáctvo vrátane pávov, perličiek a viacerých druhov bažantov. Jedinou mačkovitou šelmou v zverinci je rys ostrovid.
Viaceré zvieratá sú kontaktné a návštevníci sa k nim môžu priblížiť. Niektoré sú však pre bezpečnosť umiestnené vo voliérach. Kontaktnosť sa podľa neho pri mnohých zvieratách vytvorila vďaka tomu, že ich v areáli chovali od prvých dní života. Boli ručne odchované a kŕmené mliekom z fliaš. Niektoré zvieratá si združenie kupuje, ďalšie mu prinášajú ľudia, ktorí ich už nechcú alebo nemôžu ďalej chovať. Do zverinca sa dostávajú aj nájdené či opustené zvieratá.
„Pracujeme aj na štatúte záchrannej stanice. V podstate to máme tak na polovicu schválené, tak už môžeme robiť aj tieto veci,“ uviedol Kocúrek. V súčasnosti však zariadenie funguje ako výstavisko. Ak ľudia nájdu napríklad mláďa srnčej zveri a prinesú ho do zverince, prevádzkovatelia musia komunikovať s veterinárnou správou, poľovníckymi združeniami a ďalšími inštitúciami.
V areáli sa starajú aj o samicu sokola hybrida, ktorá je slepá na jedno oko. Ide o špeciálny druh vzniknutý skrížením dvoch druhov sokolov. „Sokoliari v nej nevideli nejaké využitie, tak hľadali, kde môže žiť a dožiť, a takto ju priniesli k nám,“ povedal Kocúrek. Špecifickú starostlivosť si podľa neho vyžadujú všetky zvieratá, keďže majú rozdielne nároky na potravu a prostredie. Za najvýraznejší príklad označil dikobrazy, ktoré sú plaché a potrebujú dostatok súkromia a pokoja.
O celý areál sa prioritne stará Kocúrek, pričom mu pomáhajú syn a manželka. Zverinec funguje šiesty rok. Súčasťou areálu je aj archeopark, ktorý je v prevádzke 11 rokov a slúži ako zážitkové a edukačné centrum s ukážkou slovanského osídlenia a obydlí. Po búrke, ktorá areál zasiahla, ho v súčasnosti rekonštruujú. Opravy chcú dokončiť tak, aby mohol fungovať počas podujatia Noc strašidiel naplánovaného na 8. augusta.