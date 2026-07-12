Známa tanečníčka po 40-ke: Spísala desatoro, ktoré mala vedieť v 30-ke! Bod 4 si zapíšte za uši

BRATISLAVA – Katarína Jakeš Štumpfová je známa tanečníčka, ktorá v Let's Dance získala s Jurajom Mokrým status kráľovnej tanečného parketu. Dnes oslavuje 40 rokov a posiela odkaz o desať rokov mladším ľuďom.
Čas rýchlo beží a ani Katka Jakeš Štumpfová sa nenazdala a už oslavuje 40-ku. Mama dvoch detí, Izabelky a Bruna sa vydala v decembri 2016 za podnikateľa Borisa Jakeša, s ktorým svoje deti s láskou vychovávajú. Hoci si tanečné topánky neobúva tak často ako kedysi, tancu sa venuje stále. Vytvorila autorský projekt, divadelno-tanečnú šou Love2 Dance. „Myslím si, že môj čas profesionálnej tanečnice ja za mnou, ale som veľmi šťastná, že šancu dostali mladí profesionáli a sú skvelí,“ povedala pred premiérou. Katka je nadšená, že sa vytvorila skvelá partia, pričom netreba opomenúť ani jej spolutvorcov Tomáša Antálka a Mira Martinoviča. Pri príležitosti narodenín sa však Katka obhliadla za minulosťou a spísala akési desatoro svojho veku.
„Mám 40. A toto by som si priala vedieť, keď som mala 30.
• Neporovnávaj sa s ostatnými a hľadaj najlepšiu verziu seba samej.
• Niektoré veci vyrieši čas.
• Krásu, zdravie aj sebavedomie buduje pravidelnosť.
• Začni sa starať o svoje zdravie skôr, než budeš musieť.
• SPF nie je len na dovolenku.
• Starostlivosť o pleť nie je márnivosť. Je to investícia.
• Foť sa. O pár rokov uvidíš, aká si bola krásna.
• Tráv viac času s ľuďmi, ktorých miluješ.
• Radšej pár skutočných ľudí ako množstvo povrchných vzťahov.
• Nikdy sa nevzdávaj svojich snov len preto, že si myslíš, že je už neskoro.
A možno tá najdôležitejšia vec…
Nemusíš mať všetko vyriešené do tridsiatky. Život sa nekončí v 40-ke – pre mnohých sa práve vtedy začína.“
Tak čo, ktorý bod je pre vás najdôležitejší?
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