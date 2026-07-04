Kupujete byt počas leta? Odborníci varujú pred chybou, ktorá môže bývanie poriadne znepríjemniť

PRAHA - Na predaj bytov má okrem iných faktorov vplyv aj počasie. Napríklad súčasné horúčavy môžu predlžovať predaj niektorých bytov s oknami orientovanými na slnečnú stranu, prípadne znižovať ich cenu. Šanca na predaj sa však zvyšuje, ak majitelia pri obhliadkach dokážu, že byty sú dobre izolované a majú napríklad prvky na reguláciu teploty vzduchu. Pre ČTK to uviedli zástupcovia realitných platforiem a kancelárií.
Predaj bytu orientovaného na juh alebo západ, prípadne nehnuteľnosti na poslednom poschodí, sa môže podľa riaditeľa spoločnosti Doma realitní makléři Dominika Ženatého na jar a v lete predĺžiť o tri až šesť mesiacov.
Kto sa v tomto období ponáhľa s predajom južne orientovaného alebo strešného bytu, musí podľa neho počítať s tým, že ponuková cena môže klesnúť o 15 až 20 percent.
Kupujúci čoraz viac riešia orientáciu bytu
Počasie sa podľa Ženatého premieta aj do zmien preferencií záujemcov. „Rastie skupina záujemcov, ktorí cielene vyhľadávajú severnú alebo východnú orientáciu, ktorá zabezpečí príjemnejšiu vnútornú klímu bez nutnosti neustáleho chladenia. Významným bonusom je potom akýkoľvek vonkajší priestor, ako terasa, lodžia alebo balkón, ktorý slúži ako prirodzené útočisko,“ dodal Ženatý.
Podľa hovorcu Bezrealitky.cz Františka Broža samotná orientácia bytu nemusí byť pre kupujúcich zásadným problémom, ak sa dá byt dobre vetrať, prípadne je budova dostatočne izolovaná a vybavená klimatizáciou alebo vonkajšími roletami. Bezprostredné okolie bytu a jeho orientácia však môžu ovplyvniť približne pätinu ceny. „Ak majiteľ v týchto dňoch nedokáže pri obhliadke zabezpečiť primeranú klímu, má to pochopiteľne priamy dopad na vyjednávanie. Ak naopak ukáže, že aj počas pretrvávajúcich tropických dní nie je problém v byte bývať, môže to byť plus,“ povedal Brož.
Investori sledujú najmä cenu a výnosnosť
Rôzne skupiny kupujúcich pristupujú k riešeniu teploty v byte odlišne. Podľa Ženatého ľudia, ktorí hľadajú nehnuteľnosť na vlastné bývanie, posudzujú komfort a letné prehrievanie veľmi prísne. Naopak, pre investorov, ktorí kupujú byty s cieľom následného prenájmu, zostáva kľúčovým parametrom obstarávacia cena za štvorcový meter, lokalita a celková výnosnosť investície. Technické vybavenie proti horúčave vnímajú skôr ako parameter, ktorý sa dá v prípade potreby vyriešiť dodatočne.
V takmer celej Českej republike v posledných dňoch panujú horúčavy. Podľa najnovších informácií Českého hydrometeorologického ústavu čaká krajinu extrémne teplý víkend. V nedeľu by podľa meteorológov mohol padnúť aj absolútny český teplotný rekord 40,4 stupňa Celzia z augusta 2012. Najvyššie teploty budú závisieť aj od vlhkosti vzduchu a prúdenia vetra. Predajcovia, ktorých ČTK oslovila už v máji, uviedli, že záujem napríklad o ochladzovače vzduchu a mobilné klimatizácie vzrástol približne trojnásobne.