Ostrá reakcia Forgáča na verejný lynč Čekovského: Drahí Slováci, toto vám ide dokonale! Kiežby...

BRATISLAVA – Nie je ťažké rozhádať Slovákov! Nedávno vlnu kritiky a diskusií vyvolala skladba Nádej a viera v podaní Čekovských, ktorá zaznela na oslavách Cyrila a Metoda na Devíne.
Tohtoročné oslavy Cyrila a Metoda na hrade Devín (5. júl 2026) vyvolali na slovenskej kultúrnej a politickej scéne ostrú debatu. Hlavným terčom kritiky sa stala nová skladba s názvom Nádej a viera, ktorú predniesol hudobník Marián Čekovský spolu so svojou manželkou Natašou. Reakcie slovenskej umeleckej a hudobnej obce sú pomerne polarizované a sprevádza ich ostrá výmena názorov. Kým časť scény vníma vystúpenie ako politický prešľap za neprimeranú sumu, iní kolegovia sa autorov zastávajú.
Známy hudobník a producent Oskar Rózsa sa do Mariána Čekovského ostro pustil. Vo svojich vyjadreniach nešetril sarkazmom, pričom si ironicky zgustol na samotnom interpretovi aj na výslednej cene diela. Marián Greksa na sociálnych sieťach situáciu komentoval s nadhľadom a poznamenal, že Čekovský pravdepodobne vzal tento "kšeft" podľa hesla "keď dávajú, ber". Zároveň ironicky dodal, že Oskar Rózsa môže autorom takúto sumu len závidieť.
Autor hudby Michal Bugala a producent celého projektu ostro skritizoval útoky verejnosti aj kolegov. Upozornil, že suma 26 814 eur nebola honorárom pre manželov Čekovských. Peniaze sa reálne prerozdelili, firma z tejto sumy financovala autorské honoráre, honoráre sólistov, inštrumentalistov, sláčikového kvarteta a speváckeho zboru, hudobnú produkciu atď. Bugala zároveň vyčítal niektorým umelcom pokrytectvo a odkázal im, že sa Čekovskému doteraz "strkali do zadného otvoru" a dnes ho bezprecedentne lynčujú. Podľa neho má skladba ambíciu spoločnosť spájať, nie rozdeľovať.
Aj Čekovský považuje pieseň za umelecky hodnotnú a apolitickú. Ľudia však dokážu šmahom ruky kohokoľvek súdiť a odsúdiť. Do Čekovského si za to, že spieval pre politické špičky, koplo dosť veľa ľudí a medzi nimi viacero známych tvárí. Zastal sa ho však kolega z Inkognita Marcel Forgáč slovami, ktoré uviedol na sociálnej sieti. „Marián Čekovský. Urobil, čo urobil. Pochybil, netrafil, sklamal, zlomil Vám srdce. Dobre. Už sme si kopli zrejme všetci. Niektorí pridali aj moč a výkaly. A oprávnene, nepochybne, od srdca, z pocitu sklamania, aj závisti. Iste. Máte na to právo a on - Vám ponúkol príčinu,“ napísal a zároveň vyzval ľudí, aby už s verejným lynčom prestali. „Leží teraz v prachu. Dokopaný, v krvi, opľutý, očiernený, s dolámanými rebrami a vykopnutými zubami, internetovo týždeň namazaný térom a vyváľaný v perí. Bude si pamätať. Ej, bude! Ale už stačí. Nemyslíte? Už naozaj stačí,“ komentuje na sociálnej sieti.
„Milosrdenstvo a odpustenie, kam sa podeli? Kiežby sme sa tak vedeli pekne zjednotiť "za" niečo. "Proti" niekomu, alebo niečomu nám to ide dokonale, drahí Slováci. A nevieme sa nabažiť krvi kacíra,“ dohovára ľuďom do duše a nakoniec napísal kamarátsky odkaz Mariánovi: „Život prináša rôzne kotrmelce. Marián, navždy si mojim bratom.“
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