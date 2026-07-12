Diaľnicu na Kysuciach uzavrú: Obmedzenia potrvajú do 17. augusta

SVRČINOVEC - Motoristov na kysuckej časti diaľnice D3 čakajú päťtýždňové dopravné obmedzenia. Ako upozornila žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, v nedeľu hodinu pred polnocou pre údržbové práce uzavrú diaľničný úsek Svrčinovec - Skalité vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana, pričom uzávera potrvá do 17. augusta.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala, že čas na rozsiahlejšiu údržbu prichádza po deviatich rokoch prevádzky tunelov, ktoré sprejazdnili v júni 2017. „V tuneloch budú obnovené protišmykové vlastnosti vozovky, vozovka bude naimpregnovaná a vymenia sa pružné zálievky. Nasledovať bude kompletné čistenie tunelov, servis technologického vybavenia a kontrola všetkých dôležitých zariadení,“ priblížili diaľničiari.
V rámci obnovy dotknutého úseku D3 sa zamerajú aj na most Čadečka, kde sa chystajú vymeniť mostné ložiská a mostné závery. Popritom urobia aj bežnú údržbu diaľnice vrátane výmeny poškodených smerových stĺpikov, kilometrovníkov či ďalších prvkov cestného vybavenia.
Doprava bude počas uzávery vedená po vyznačených obchádzkových trasách. V smere od Čadce do Poľska pôjdu vodiči po ceste I/11 cez Svrčinovec - Zátky a späť na diaľnicu sa napoja v križovatke Svrčinovec. V opačnom smere, teda od Poľska na Svrčinovec, bude doprava presmerovaná po ceste I/12 s obmedzením do 7,5 tony.