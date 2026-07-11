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Na koncert prišli prezlečení za rappera: Pitbullovi fanúšikovia vytvorili bizarný rekord!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: SITA/AP Photo/Rebecca Blackwell)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

LONDÝN - Americký rapper Pitbull vytvoril nový zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Na jeho piatkovom koncerte v londýnskom Hyde Parku sa zišlo 22 141 ľudí v plešatých prevlekoch, čo je doteraz najväčšie zhromaždenie ľudí v tomto kostýme. Informovala o tom agentúra AFP.

Fanúšikovia prišli na koncert v rámci festivalu British Summer Time nielen s umelou plešinou, ale často aj v oblekoch, s čiernymi pilotkami a nalepenými kozími briadkami. Teda v štýle, ktorý je pre 45-ročného hudobníka typický.

Pitbull poďakoval fanúšikom aj Londýnu

„Prekonávame rekordy, tvoríme históriu,“ povedal Pitbull pri preberaní certifikátu Guinnessovej knihy rekordov.

„Ďakujem Londýnu, ďakujem fanúšikom, ďakujem Hyde Parku a ďakujem všetkým plešatým,“ dodal.

Pitbull bol prvým, kto sa o tento rekord pokúsil v rámci oficiálnej kontroly Guinnessovej knihy rekordov. Neexistoval teda žiadny predchádzajúci zápis, ktorý by bolo potrebné prekonať.

Fanúšikovia chodia na koncerty prezlečení za rappera

V posledných rokoch sa medzi fanúšikmi speváka stalo módou chodiť na jeho koncerty prezlečení práve za neho.

„Myslím, že som si tú plešinu nasadila príliš skoro. Teraz si ju už nemôžem dať dole, pretože by som si zničila účes aj mejkap,“ povedala pre AFP 21-ročná študentka Connie McGovernová.

Jej staršia sestra Ella uviedla, že je rada, že môže byť súčasťou niečoho výnimočného. „Dnes sa zapíšeme do histórie,“ povedala.

Patrí medzi najúspešnejších amerických interpretov

Pitbull, vlastným menom Armando Christian Pérez, patrí medzi najúspešnejších amerických interpretov popu a hip-hopu.

Medzi jeho najznámejšie hity patria skladby Fireball, Timber, Time of Our Lives či On the Floor.

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