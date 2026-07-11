Európa sa čoraz viac POTÍ: Veľký prieskum, obrovský NÁRAST konzumácie elektriny za klímu, tieto krajiny sú skokani!

BRUSEL – Európu sužujú čoraz častejšie a intenzívnejšie horúčavy, čo sa výrazne odráža aj na spotrebe elektrickej energie. Domácnosti naprieč Európskou úniou využívajú klimatizácie čoraz viac a nové údaje ukazujú, že energia spotrebovaná na chladenie sa za posledných šesť rokov zdvojnásobila.
Klimatizácia sa v mnohých krajinách stáva nevyhnutnou súčasťou domácností. Podľa najnovších údajov za rok 2024 spotrebovali domácnosti v Európskej únii na chladenie priestorov celkovo 80,4 tisíca terajoulov (TJ) energie. Údaje porovnal Eurostat.
Len porovnanie s rokom 2018 je desivé
Oproti roku 2018, keď spotreba predstavovala 40,5 tisíca TJ, ide o takmer dvojnásobný nárast.
Spotreba energie na chladenie pritom počas sledovaného obdobia rástla takmer každý rok. Výnimkou boli iba roky 2020, keď medziročne klesla o 2,5 percenta, a 2023, keď zaznamenala pokles o 1,9 percenta. Už v nasledujúcom roku sa však opäť zvýšila na historicky najvyššiu úroveň.
Taliansko je síce na čele, ale ...
Najväčšie množstvo energie na chladenie domácností spotrebovalo v roku 2024 Taliansko, kde klimatizácie a ďalšie chladiace systémy využili spolu 26,3 tisíca TJ energie.
Na druhom mieste skončilo Španielsko so spotrebou 14,3 tisíca TJ, za ním nasleduje Grécko s hodnotou 11,9 tisíca TJ. Tieto tri krajiny patria medzi štáty, ktoré pravidelne čelia dlhým obdobiam vysokých teplôt a letných horúčav, čo sa prirodzene odráža aj na vyššom využívaní klimatizačných zariadení.
... rekordérom je niekto iný
Ak sa však porovná podiel energie určenej na chladenie z celkovej spotreby domácností, poradie sa výrazne mení. Absolútnym lídrom je Cyprus, kde tvorí energia na chladenie až 16 percent celkovej konečnej spotreby energie v domácnostiach. Tesne za ním sa nachádza Malta s podielom 15 percent.
V Grécku smerovalo na chladenie 7,4 percenta spotrebovanej energie domácností. V prípade Španielska predstavoval tento podiel 2,5 percenta a v Taliansku 2,3 percenta.
Údaje naznačujú, že rastúce letné teploty menia energetické návyky Európanov. Klimatizácia sa z komfortného doplnku postupne stáva bežnou súčasťou vybavenia domácností, najmä v krajinách južnej Európy, ktoré čelia extrémnym horúčavám čoraz častejšie.