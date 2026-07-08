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MIMORIADNE Nad Arabským morom zmizol Boeing 737: Posádka krátko predtým hlásila technické problémy

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

KARÁČI - Pakistanské úrady pátrajú po nákladnom lietadle Boeing 737, ktoré zmizlo z radarov počas letu zo Spojených arabských emirátov do Karáči. Posádka ešte pred stratou spojenia hlásila problémy s navigáciou.

Rozsiahla záchranná operácia pokračuje v Arabskom mori po tom, čo z radarov zmizlo nákladné lietadlo pakistanskej spoločnosti K2 Airways. Na palube Boeingu 737 bolo päť členov posádky, pričom ich osud zostáva neznámy. Do pátrania sa zapojili námorné aj letecké zložky pakistanských ozbrojených síl.

Lietadlo smerovalo zo Šardže v Spojených arabských emirátoch do pakistanského prístavného mesta Karáči. Krátko pred zmiznutím posádka informovala dispečerov o problémoch s navigačným systémom. O niekoľko minút neskôr začal stroj prudko strácať výšku a následne sa prerušilo rádiové aj radarové spojenie.

Kontakt sa stratil stovky kilometrov od pobrežia

Podľa pakistanských úradov sa lietadlo nachádzalo približne 155 námorných míľ, teda asi 287 kilometrov západne od Karáči nad Arabským morom, keď zmizlo z radarov. Bezprostredne po strate kontaktu bolo aktivované záchranné koordinačné centrum a začalo sa rozsiahle pátranie.

Do akcie boli nasadené vojenské lietadlá, fregata pakistanského námorníctva, plavidlá pobrežnej stráže aj obchodné lode nachádzajúce sa v oblasti.

Príčina zmiznutia zatiaľ nie je známa

Odborníci zatiaľ odmietajú špekulovať o príčinách incidentu. Podľa leteckých analytikov samotná porucha navigačného systému zvyčajne nevedie k takému prudkému poklesu výšky, aký zaznamenali radarové údaje.

Vyšetrovatelia preto upozorňujú, že na akékoľvek závery je zatiaľ priskoro a bude potrebné najskôr lokalizovať lietadlo alebo jeho trosky.

Pátranie komplikuje počasie

Záchranné práce pokračovali aj v stredu, ich priebeh však sťažujú monzúnové podmienky a rozbúrené more. Pakistanské úrady zatiaľ nepotvrdili nájdenie miesta možnej havárie ani žiadnych trosiek lietadla.

Spoločnosť K2 Airways uviedla, že úzko spolupracuje s vyšetrovateľmi a záchrannými zložkami. Letecký dopravca vznikol v roku 2018 a sídli v pakistanskom Karáči.

Viac o téme: ZáchranaTechnické problémyPakistanLetecké katastrofyZmiznutie lietadla
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