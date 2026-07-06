Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje

BRATISLAVA - V bratislavskom downtowne sa predávajú byty, ktoré sa na trhu už tak skoro neobjavia. Na ich terasu si totiž pokojne môžete dať plnohodnotnú vírivku či pergolu a pridajte aj výhľad na hrad k tomu. Poďte sa na ne pozrieť spolu s nami!
Projekt Metropolisu sa dostáva do finálnej fázy predaja a ponúka posledné byty. Tie sú na bratislavskom trhu novostavieb raritou. Niektoré z projektov totiž môžu mať výraznú architektúru, iné moderné technológie, ale ich kombinácia v jednom je výnimočná.
Bývanie, ktoré má všetko
Metropolis v sebe spája všetko – špičkové technologické riešenia, kvalitné materiály, praktické dispozície a vybrané byty ponúkajú aj terasy s výhľadom na hrad. Majitelia zároveň oceňujú nízke prevádzkové náklady. Podobná príležitosť v novom centre Bratislavy sa už zrejme nezopakuje – a to ani v projektoch plánovaných do budúcnosti.
Architekti v prvom rade mysleli na budúcich obyvateľov a ich pohodlie – celý projekt vznikal zvnútra smerom von. Dokonca aj ľudia, ktorých Metropolis zvonku na prvý pohľad nemusel zaujať, sú po osobnej návšteve nadšení. Medzi majiteľmi nehnuteľností v Metropolise nechýbajú ani majitelia stavebných či developerských firiem. Aj ich presvedčila kvalita stavby a kombinácia použitých materiálov a technológií.
Terasových bytov je málo, sú jedinečné
Absolútnym vrcholom projektu sú prémiové terasové byty, ktoré dokážu poskytnúť pocit rodinného domu priamo v centre mesta. Ich terasy sú priestranné, takže ponúkajú ďalšie plnohodnotné miesto na trávenie času. Je len na budúcich majiteľoch, ako ho využijú – či si na terasu umiestnia vírivku, pergolu alebo pohodlný záhradný nábytok.
Dojem z tohto priestoru ešte umocňuje výhľad na Bratislavský hrad. Premyslená bezúdržbová zeleň vysadená pred terasami im dodáva charakter súkromnej záhrady nad mestom.
K tomuto pocitu prispieva aj na centrum mesta relatívne tiché prostredie. Metropolis sa totiž nachádza v absolútnom srdci moderného downtownu Bratislavy, no nie je v kontakte so žiadnou z rušných dopravných tepien, tak ako iné projekty.
Záujemcov pri návšteve Metropolisu prekvapí absolútne ticho, ktoré by v tejto lokalite nečakali. Kvalitné okná s trojsklom izolujú zvuky zvonku. Kto nechce, nemusí okná vôbec otvárať, stály čerstvý vzduch zabezpečuje autonómna rekuperácia. Tá je na rozdiel od iných projektov samostatná pre každý byt.
Príjemná teplota aj v horúčavách
Počas extrémne horúcich dní, aké sme zažili minulý týždeň, obyvatelia oceňujú stropné sálavé chladenie. V Metropolise je aj vďaka nemu v najteplejších dňoch príjemných 22 stupňov Celzia. Teplotu si, samozrejme, majitelia regulujú podľa svojich predstáv. V bytoch pritom necítiť žiadne vírenie vzduchu ani prievan, ako to býva pri klasickej klimatizácii.
Stropné kúrenie a chladenie aj použité materiály pomáhajú k nižším prevádzkovým nákladom oproti iným spôsobom chladenia či vykurovania. K príjemnej teplote zároveň prispievajú aj vonkajšie žalúzie. Tie chránia pred slnkom a obmedzujú prehrievanie priestorov v čase najväčších horúčav.
Materiály v prémiovej kvalite
Nadštandard cítiť aj pri materiáloch použitých na stenách, podlahách či v kúpeľniach. Veľkoformátové talianske obklady, prémiová sanita, trojvrstvové celodrevené podlahy či bezpečnostné dvere – to všetko je súčasťou kvality, ktorú novostavba ponúka svojim obyvateľom.
V bytoch navyše možno využiť každý centimeter. Pravidelné dispozície majiteľom zjednodušujú zariaďovanie, šetria miesto a umožňujú naplno využiť celú miestnosť.
Nešetrilo sa ani na spoločných priestoroch. Recepciu s umeleckými dielami dopĺňa príjemná hudba a dizajnové prémiové sedenie, vďaka čomu priestor navodzuje až hotelový pocit.
Zažite Metropolis na vlastnej koži
Zaujalo vás spojenie top technológií a materiálov, praktických dispozícií, centrálnej polohy a terasy s výhľadom na hrad k tomu? Stačí si dohodnúť prehliadku. Drvivá väčšina bytov v Metropolise je už síce predaná, ale popri tých väčších troj- až päťizbových s terasami sú ešte vždy k dispozícii menšie metráže. Sami môžete posúdiť, do akej miery stavba spĺňa vaše predstavy o pohodlnom a modernom bývaní založenom na kvalite.
VIAC O METROPOLISE
Advertoriál pripravený v spolupráci s Herrys.