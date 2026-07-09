Celebrity zaplavili Pohodu: Gáborík dorazil vo veľkom štýle, Vačková ukázala, v akom luxuse býva!

TRENČÍN - Festival Pohoda opäť prilákal množstvo známych tvárí. Medzi nimi nechýbali ani Marian Gáborík a Zuzana Vačková. Kým bývalý hokejista zdokumentoval svoj príchod z vtáčej perspektívy, obľúbená herečka fanúšikom ukázala svoje komfortné festivalové zázemie.
Jedno z najväčších hudobných podujatí leta si nenechali ujsť ani známe osobnosti. Medzi návštevníkmi festivalu Pohoda nechýbajú bývalý hokejista Marian Gáborík ani herečka Zuzana Vačková, ktorí sa o svoje zážitky podelili na sociálnych sieťach.
Gáborík ešte pred príchodom zverejnil záber z letu nad areálom festivalu a fanúšikom odkázal: „Zachvíľu som tam.“ Krátko nato už zdieľal ďalšie momenty priamo z Pohody. Večer si nenechal ujsť ani vystúpenie legendárnej britskej kapely The Cure. Z koncertu zverejnil video, z ktorého je zrejmé, že si atmosféru festivalu naplno vychutnával spolu s ďalšími návštevníkmi.
Na Pohode je aj Zuzana Vačková. Herečka sa pochválila zábermi zo svojho festivalového ubytovania, ktoré rozhodne nepripomína klasický stan. Fanúšikom ukázala útulné a komfortne zariadené zázemie s pohodlnou posteľou aj ďalším vybavením, vďaka ktorému si môže festival užívať bez toho, aby sa vzdala pohodlia.
Zdá sa, že Pohoda ani tento rok neláka len hudobných fanúšikov, ale aj známe tváre slovenského šoubiznisu. A podľa záberov, ktoré zverejňujú na sociálnych sieťach, si festivalovú atmosféru užívajú naplno.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%